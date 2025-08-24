Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων για τον θάνατο του συναγωνιστή Γιώργου Αγοραστάκη

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, με βαθιά θλίψη και σεβασμό, αποχαιρετά τον συναγωνιστή Γιώργο Αγοραστάκη και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Με τον Γιώργο Αγοραστάκη συναντηθήκαμε στους αγώνες για έναν κόσμο της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την παρουσία των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στα Χανιά.

Μαζί σχεδιάζαμε, μέχρι πριν λίγο καιρό, την κοινή εκδήλωση του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και της Society Culture of Peace του Τύμπιγκεν αφιερωμένη σ’ αυτούς τους αγώνες για τα δίκαια των λαών, όπως του Παλαιστινιακού, που υποστήριξε και ο Μίκης Θεοδωράκης, το έργο του οποίου ακούραστος μέχρι το τέλος διέδωσε.

Αυτή την εκδήλωση-συναυλία που προγραμματίζουμε στις 8 του Σεπτέμβρη στο Γιαλί Τζαμί θα καρφιτσώσουμε στο στήθος του ως τον τελευταίο αποχαιρετισμό, σε έναν σεμνό και ανιδιοτελή αγωνιστή της Ειρήνης.