ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων για τον θάνατο του συναγωνιστή Γιώργου Αγοραστάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων, με βαθιά θλίψη και σεβασμό, αποχαιρετά τον συναγωνιστή Γιώργο Αγοραστάκη και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Με τον Γιώργο Αγοραστάκη συναντηθήκαμε στους αγώνες για έναν κόσμο της ειρήνης και της συνεργασίας των λαών, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την παρουσία των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στα Χανιά.

Μαζί σχεδιάζαμε, μέχρι πριν λίγο καιρό, την κοινή εκδήλωση του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων και της Society Culture of Peace του Τύμπιγκεν αφιερωμένη σ’ αυτούς τους αγώνες για τα δίκαια των λαών, όπως του Παλαιστινιακού, που υποστήριξε και ο Μίκης Θεοδωράκης, το έργο του οποίου ακούραστος μέχρι το τέλος διέδωσε.

Αυτή την εκδήλωση-συναυλία που προγραμματίζουμε στις 8 του Σεπτέμβρη στο Γιαλί Τζαμί θα καρφιτσώσουμε στο στήθος του ως τον τελευταίο αποχαιρετισμό, σε έναν σεμνό και ανιδιοτελή αγωνιστή της Ειρήνης.

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια του...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης σας προσκαλεί στις επετειακές εκδηλώσεις που...

Γαύδος: Το "παρθένο διαμάντι" του Νότιου Κρητικού...

0
Μόνη στη μέση του πουθενά! Το απέραντο γαλάζιο του...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια του...

0
Ο Δήμος Ρεθύμνης σας προσκαλεί στις επετειακές εκδηλώσεις που...

Γαύδος: Το “παρθένο διαμάντι” του Νότιου Κρητικού...

0
Μόνη στη μέση του πουθενά! Το απέραντο γαλάζιο του...
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Η Εορτή του Αγίου Αθανασίου του Πατελάρου στη Γενέτειρα του Αξό Μυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης σας προσκαλεί στις επετειακές εκδηλώσεις που...

Γαύδος: Το “παρθένο διαμάντι” του Νότιου Κρητικού Πελάγους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μόνη στη μέση του πουθενά! Το απέραντο γαλάζιο του...

Η κυβέρνηση δεν θέλει υπερεργασία – Θέλει να την κάνει κανονικό ωράριο, αμύνεται για τα στοιχεία της Eurostat

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δεν υπάρχει υπερεργασία, ισχυρίζεται το υπουργείο Εργασίας – Σε...

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ποια είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 24...

