Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη στην παρουσίαση των συμβάσεων που αφορούν στις έρευνες υδρογονανθράκων σε τέσσερις μεγάλες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι συμβάσεις μίσθωσης των θαλάσσιων οικοπέδων ΚΡΗΤΗ 1 και ΚΡΗΤΗ 2 νότια της Κρήτης καθώς και των αντίστοιχων νότια και δυτικά της Πελοποννήσου για έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, που υπογράφτηκαν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο στην αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων στο Μέγαρο Μαξίμου, ακολούθησε η αναλυτική παρουσίασή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης, την οποία παρακολούθησε, κατόπιν πρόσκλησης, και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, αρμόδιος για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

«Εφόσον οι έρευνες στις τέσσερις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου αποδώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, τα οφέλη θα είναι σημαντικά για την Ελλάδα και την Κρήτη» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Καλογερής, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχει το σφιχτό χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, που θα επιτρέψει να διαφανεί σε σχετικά σύντομο διάστημα το κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμα τα κοιτάσματα.

Επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι το γεγονός πως δύο από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, η ExxonMobil και η Chevron, μαζί με ελληνικές εταιρείες, έχουν αναλάβει το έργο, πιστοποιεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση τη γεωπολιτική του σημασία για τη χώρα μας, καθώς και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της στον θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

ΛΕΖΑΝΤΑ: (από αριστερά) Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, αρμόδιος για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνης Στεφάτος.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση...

0
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες...

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση...

0
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κούλουμα από τον Δήμο Ηρακλείου την Καθαρά Δευτέρα στον Καράβολα
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρέμβαση από την Ελένη Βατσινά για την άμεση ενίσχυση των παιδιατρικών δομών στην Κρήτη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST