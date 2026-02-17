Ηράκλειο:Παρέμβαση από την Ελένη Βατσινά για την άμεση ενίσχυση των παιδιατρικών δομών στην Κρήτη

Σε οριακό σημείο η Παιδοογκολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ – Παρέμβαση από την Ελένη Βατσινά για την άμεση ενίσχυση των παιδιατρικών δομών στην Κρήτη

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, αναδεικνύοντας τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Παιδοογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), καθώς και τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης στη ΜΕΘ Παίδων και στις παιδοψυχιατρικές δομές της Κρήτης.

“Η Παιδοογκολογική Κλινική, μοναδική για ολόκληρη την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο στη διάγνωση και θεραπεία παιδιών με λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλα σοβαρά ογκολογικά νοσήματα, λειτουργεί πλέον σε οριακές συνθήκες” – αναφέρει στην ερώτησή της προς τον Υπουργό Υγείας, η κ.Βατσινά τονίζοντας ότι οι σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν οδηγήσει σε εξαντλητικά ωράρια, συσσώρευση βαρδιών και αυξημένο κίνδυνο για την ασφάλεια των μικρών ασθενών.

Ιδιαίτερα κρίσιμη, επισημαίνει η ιδια, είναι η κατάσταση στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών, όπου απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής κατάρτισης για τη διαχείριση ανοσοκατεσταλμένων παιδιών.

Την ίδια ώρα, όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση της Ηρακλειώτισσας βουλευτή, η μοναδική ΜΕΘ Παίδων της Κρήτης αντιμετωπίζει σοβαρή υποστελέχωση, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η πλήρης και ασφαλής λειτουργία της. Η μονάδα καλύπτει ανάγκες ολόκληρου του νησιού, αλλά και αεροδιακομιδές από τη Νότια Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο οπότε η ζήτηση αυξάνεται δραματικά.

Ταυτόχρονα, οι παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης παραμένουν αποδυναμωμένες, με ελάχιστους ειδικούς να καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών και εφήβων σε ολόκληρο το νησί.

Με την ερώτησή της, η Ελένη Βατσινά ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και ψυχολογικού προσωπικού, προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων, σχέδιο συνολικής ενίσχυσης της ΜΕΘ Παίδων, αναθεώρηση και ενίσχυση των παιδοψυχιατρικών δομών καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συνολική αναβάθμιση των παιδιατρικών υπηρεσιών στο Ηράκλειο.

«Η υγεία των παιδιών δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους υπερεργασίας, εξάντλησης και προσωρινών λύσεων. Η μοναδική Παιδοογκολογική Κλινική της Κρήτης δεν μπορεί να βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς οριακής λειτουργίας. Απαιτούνται άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστικός σχεδιασμός ενίσχυσης των παιδιατρικών δομών. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί την αναγκαία φροντίδα λόγω ελλείψεων και καθυστερήσεων» – αναφέρει σε δήλωσή της η κ.Βατσινά.