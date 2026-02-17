Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συνάντηση Δημάρχου Χανίων, Π. Σημανδηράκη, με τον νέο Διοικητή του ΚΕΝΑΠ, Π. Αγγελόπουλο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση με τον νέο Διοικητή του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), Αρχιπλοίαρχο, Παύλο Αγγελόπουλο ΠΝ, είχε σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, στο Γραφείο του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον Δήμαρχο Χανίων να ενημερώνει διεξοδικά τον νέο Διοικητή για το έργο, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις τρέχουσες δράσεις του Δήμου.

Από την πλευρά του, ο νέος Διοικητής παρουσίασε την αποστολή και τον ρόλο του ΚΕΝΑΠ, ενώ στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Κέντρου, με στόχο την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών.

Ο Δήμαρχος Χανίων ευχήθηκε στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας τη βούληση της δημοτικής αρχής για τη συνέχιση και την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας με το ΚΕΝΑΠ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Από την πλευρά του, ο κ. Αγγελόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Σημανδηράκη για την υποδοχή και υπογράμμισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση...

0
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες...

Ηράκλειο: Θυελλώδεις άνεμοι ισοπέδωσαν το Karteros Beach...

0
Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει τις...

Ηράκλειο:Εργασίες επισκευής της γέφυρας στην κάτω διάβαση...

0
Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «επισκευή βλαβών στις γέφυρες...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Παρέμβαση από την Ελένη Βατσινά για την άμεση ενίσχυση των παιδιατρικών δομών στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Συλλυπητήριο Μήνυμα Δημαρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης για την εκδημία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST