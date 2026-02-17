Αναζήτηση
Συλλυπητήριο Μήνυμα Δημαρχου Ρεθύμνης και Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης για την εκδημία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ

Ημερομηνία:

Τη λύπη του για την απώλεια της σπουδαίας Ελληνίδας και διακεκριμένης βυζαντινολόγου ιστορικού, με διεθνή αναγνώριση Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, εξέφρασε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιώργης Μαρινάκης.

«Είχα την τύχη να τη συναντήσω, να τη φιλοξενήσω στο γραφείο μου στο Δημαρχείο και να συνομιλήσω μαζί της , στο πλαίσιο επίσκεψής της στο Ρέθυμνο το 2013, αλλά και αργότερα, με αφορμή την αναγόρευσή της σε Επίτιμη Διδάκτορα την του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτική Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Πραγματικά αισθάνομαι πλούσιος γι’ αυτή την εμπειρία ζωής που μου πρόσφερε η σύντομη πλην γόνιμη συνεργασία μας. Η ζωντάνια της, η ευρύτητα της γνώσης της και ο τρόπος μου την μετάγγιζε, το σθένος, η επιμονή, η τόλμη και η αποφασιστικότητά της, επιβεβαιώθηκαν τόσο από την ιδιότητά της ως η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόνη όσο και από την καθολική αναγνώρισή της από εξόχως υψηλούς πνευματικούς θεσμούς, δομές και προσωπικότητες στο διεθνές ακαδημαϊκό, κοινωνικό και πολιτιστικό στερέωμα.

Αποτέλεσε τιμή για το Ρέθυμνο η αγάπη και το ενδιαφέρον που επέδειξε για το Δήμο, το Πανεπιστήμιο , την πόλη και τους ανθρώπους του, που της κατέθεσαν συλλογικά το σεβασμό και την εκτίμηση τους, μέσα από τη δομή που φέρει το όνομά της «Συλλογή Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ», η οποία στεγάζεται σε κτήριο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ρεθύμνου στην οδό Βερνάρδου στην Παλιά Πόλη, την οποία λειτουργεί η Μονάδα Διεθνούς Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. του Π.Τ.Δ.Ε.

Το έργο της, θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να καθοδηγεί τις γενιές του παρόντος και του μέλλοντος, να διεκδικούν τα όνειρα και τους στόχους τους με εντιμότητα, σκληρή δουλειά, πίστη και όραμα. » δήλωσε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης».

