Χανιά:Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με κατοίκους της Καλυδονίας σχετικά με το σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ

Συνάντηση με τον βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη είχαν σήμερα ομάδα κατοίκων της Καλυδονίας σχετικά με τους σχεδιασμούς για το τμήμα Χανίων – Κισάμου του νέου ΒΟΑΚ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι κάτοικοι του εξέθεσαν τους φόβους και τους προβληματισμούς τους, καθώς υπογράμμισαν ότι για ακόμα μια φορά η περιοχή της Καλυδονίας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεγάλου οδικού έργου, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η δική τους θέση.

Όπως και παλαιότερα με τη χάραξη του τμήματος της λεγόμενης νέας Εθνικής από Χανιά προς Καστέλι, έτσι και τώρα υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να θιγούν περιουσίες, ακόμα και οικίες, και να προκληθεί εν γένει αναστάτωση στις ζωές των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Αυτό το οποίο ζήτησαν από τον κ. Μαρκογιαννάκη είναι να ληφθούν υπ’ όψιν και οι δικές τους ανάγκες, στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου και σημαντικού έργου για όλη την Κρήτη. Υπό αυτό το πρίσμα παρουσίασαν αναλυτικά στον βουλευτή Χανίων τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, μεταφέροντας του την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Μαρκογιαννάκης αναγνώρισε ότι απαιτείται μέριμνα και σοβαρή μελέτη ώστε το ωφέλιμο αυτό έργο να μη ζημιώσει κατοίκους της Καλυδονίας και ανέλαβε να επικοινωνήσει τις θέσεις στο Υπουργείο Υποδομών και τις σχετικές υπηρεσίες. Τόνισε ακόμα ότι ο αρμόδιος υπουργός έχει δημοσίως δηλώσει, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις στη μελέτη του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης όπου αυτό κριθεί αναγκαίο και είναι εφικτό.