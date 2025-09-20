Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

Χαμός στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου νεαροί ήρθαν στα χέρια

Βίντεο από άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, στο οποίο φαίνονται σκηνές ωμής βίας που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/09), περίπου στις 05:00, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους στο παλιό λιμάνι.

Στο βίντεο, φαίνονται νεαροί να διαπληκτίζονται και να χτυπούν με βαναυσότητα ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, ένας από αυτούς, με λευκή μπλούζα, φαίνεται να κλωτσά στα γεννητικά όργανα άλλον νεαρό, ενόσω εκείνος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε τραυματισμένο φίλο του.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για μερικά λεπτά.

Η συμπλοκή έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.