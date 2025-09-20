ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο μεταξύ νεαρών στο παλιό λιμάνι – Βίντεο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χαμός στο παλιό λιμάνι του Ρεθύμνου, όπου νεαροί ήρθαν στα χέρια

Βίντεο από άγρια συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, στο οποίο φαίνονται σκηνές ωμής βίας που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/09), περίπου στις 05:00, σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους στο παλιό λιμάνι.

Στο βίντεο, φαίνονται νεαροί να διαπληκτίζονται και να χτυπούν με βαναυσότητα ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, ένας από αυτούς, με λευκή μπλούζα, φαίνεται να κλωτσά στα γεννητικά όργανα άλλον νεαρό, ενόσω εκείνος προσπαθούσε να προσφέρει βοήθεια σε τραυματισμένο φίλο του.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, νεαρός εκτοξεύεται με το κεφάλι πάνω σε βιτρίνα καταστήματος, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για μερικά λεπτά.

Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Πάτρα: Άγριο ξύλο σε 16χρονο από παρέα ανηλίκων – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Η συμπλοκή έληξε με την άφιξη τριών περιπολικών της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο.https://www.newsbomb.gr/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Συνάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης...

0
Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη...

Χανιά:Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με κατοίκους της Καλυδονίας...

0
Συνάντηση με τον βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη είχαν σήμερα...

Χανιά:Συνάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης...

0
Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη...

Χανιά:Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με κατοίκους της Καλυδονίας...

0
Συνάντηση με τον βουλευτή Χανίων Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη είχαν σήμερα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συνάντηση Αλ. Μαρκογιαννάκη με κατοίκους της Καλυδονίας σχετικά με το σχεδιασμό του νέου ΒΟΑΚ
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Συνάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Καλυδωνίας.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST