Χανιά:Συνάντηση της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Καλυδωνίας.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Σέβη Βολουδάκη συναντήθηκε σήμερα με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Καλυδωνίας, κ.κ. Αντώνη Καλαϊτζάκη, Στυλιανό Αγγελιουδάκη, Μανούσο Κουρκουνάκη, Δημήτρη Κουρκουνάκη και Γιάννη Κουρκουνάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανησυχία των κατοίκων για τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ανισόπεδου κόμβου μέσα στα όρια του οικισμού της Καλυδωνίας. Σημαντικό είναι πως η χάραξη αυτή δεν αφορά μόνο την κυκλοφορία, αλλά αγγίζει άμεσα και κατοικίες μέσα στο χωριό. Μια τέτοια εξέλιξη δημιουργεί εύλογους φόβους για την ασφάλεια, την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς ο οικισμός μετατρέπεται σε σημείο αυξημένης κυκλοφορίας και επιβάρυνσης.

Η Υφυπουργός άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις της Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και άμεσο και θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία του χωριού καθώς και τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στην καθημερινότητα των κατοίκων. Τόνισε ότι «η φωνή των τοπικών κοινωνιών πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίσιμη απόφαση για μεγάλα έργα υποδομής» και πως η προστασία του τόπου και των ανθρώπων του αποτελεί προτεραιότητα.