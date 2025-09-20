ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Ημερήσια εκδρομή στο Ρέθυμνο για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου – Νεάπολης

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου- Νεάπολης) ότι διοργανώνει ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 με προορισμό το Ρέθυμνο.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:
Ώρα αναχώρησης 8:00 από τον Άγιο Νικόλαο και 8.15 από την Νεάπολη.
• 1 η Στάση: Φόδελε για καφέ
• 2 η Στάση: Μονή Βροντησίου – Γερακάρι
• 3 η Στάση: Γέργερη για φαγητό και καφέ.
 Επιστροφή σε Νεάπολη – Άγιο Νικόλαο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.
Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.

Οι εγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιηθούν από 23/9/2025 έως 26/9/2025.
Ώρες εγγραφών : 9:00 -12:00 μ.μ

