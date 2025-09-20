Ρέθυμνο:Ημερήσια εκδρομή από την Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας

Η Διοίκηση του Σωματείου μας, στα πλαίσια του γιορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας, διοργανώνει ημερήσια εκδρομή – εκδήλωση τιμής στους ηλικιωμένους την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 σύμφωνα με το παρακάτω Πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025:

Ώρα 8 π.μ. αναχώρηση λεωφορείων από τη Μαρίνα Ρεθύμνου, για την Ιερά Μονή

Χρυσοπηγής Χανίων όπου θα τελεστεί αρτοκλασία για τους ηλικιωμένους και στη

συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Βοτανικό Κήπο των Χανίων. (Το εισιτήριο για όποιον

επιθυμεί να τον επισκεφτεί είναι 5 ευρώ).

Μετά την περιήγηση στο χώρο θα μεταβούμε στον Ομαλό στην Ταβέρνα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

για φαγητό με πλήρες μενού.

Στη συνέχεια θα πάμε για καφέ στις Βρύσες Αποκορώνου και μετά θα επιστρέψουμε

στο Ρέθυμνο όπου θα φτάσουμε περίπου στις 8 μ.μ.

Η συμμετοχή ορίστηκε στα 25 ευρώ και περιλαμβάνει την μετακίνηση και το φαγητό.

• Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831026767 κάθε εργάσιμη μέρα, ώρες 10-12.

• Δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο του Σωματείου μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου ώρα 12.00 μεσημέρι.