Χανιά:Συνάντηση Δημάρχου Καντάνου -Σελίνου με τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σάββα Χιονίδη, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων επισκέψεων και επαφών του Δήμου με τα αρμόδια Υπουργεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την εύρυθμη διοικητική επάρκεια του Δήμου, με ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωσή του με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στις αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις για το προσεχές χρονικό διάστημα. Συζητήθηκαν αναλυτικά οι χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσα από υφιστάμενα και επερχόμενα προγράμματα, καθώς και η αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων για την ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή ανέδειξε τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικής στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε για τις προγραμματισμένες και αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις, καθώς και για τις προοπτικές ενίσχυσης των Δήμων στο επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Περράκης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ. Νίκος Δρακάκης και κ. Στέλιος Καλογρίδης.