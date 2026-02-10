Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο 2026: Η Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, επενδύει στην πρόληση για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους

Η 10η Φεβρουαρίου είναι η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» (Safer Internet Day), μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία γιορτάζεται από παιδιά και νέους/νέες σε περισσότερες από 160 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι δράσεις της ημέρας πλαισιώνονται από πλήθος πρωτοβουλιών που υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.

Η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» στοχεύει στη δημιουργία ενός διαδικτύου πιο ασφαλούς, πιο φιλικού και πιο υπεύθυνου για όλα τα άτομα και αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν άμεσα τους/τις νέους/νέες χρήστες/τριες, όπως:

• Η πρόληψη της έμφυλης διαδικτυακής παρενόχλησης και βίας.

• Η ψηφιακή ασφάλεια και ευημερία.

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Ο σεβασμός, η ισότητα και η υπεύθυνη επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, υλοποίησε κατά το χρονικό διάστημα 2023–2025 ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα έξι (6) κύκλων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού, της διαδικτυακής παρενόχλησης και της κακοποίησης παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και απευθύνθηκε σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη φορέων, δίνοντας έμφαση:

• Στην καλλιέργεια ψηφιακής υπευθυνότητας και κουλτούρας σεβασμού και ισότητας.

• Στην έγκαιρη πρόληψη της έμφυλης και κάθε μορφής διαδικτυακής βίας.

• Στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων στον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο.

• Στην ενδυνάμωση της σχολικής και τοπικής κοινότητας μέσα από τη συνεργασία και τη γνώση.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

• 34 δράσεις σε σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των σχολείων, τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (14 Δημοτικά Σχολεία, 13 Γυμνάσια και 7 Λύκεια).

• 16 ανοικτές δράσεις στην Κοινότητα, σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Δήμους, πολιτιστικούς φορείς, γυναικείες οργανώσεις, καθώς και φορείς υγείας και εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη συλλογική ευθύνη και την κοινωνική εγρήγορση σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.

• 6 ανοικτές δράσεις στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης, για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς, για στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και για τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Κρήτης και των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Γωγώ Μηλάκη: «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, την ενημέρωση και τη συνεργασία, συμβάλλοντας έμπρακτα στη δημιουργία ενός ασφαλούς, συμπεριληπτικού και υπεύθυνου ψηφιακού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά και τα νέα άτομα, σε στενή συμπόρευση με τη Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η φιλοξενία δράσεων στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο της αυτοδιοίκησης στην πρόληψη της ψηφιακής βίας και στην ενεργή προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) 2026, η Περιφέρεια Κρήτης επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της να σχεδιάζει, να διοργανώνει και να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη γνώση, την πρόληψη και την προστασία των παιδιών και των νέων ατόμων, τόσο στον πραγματικό, όσο και στον ψηφιακό κόσμο».

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν οι νέες δράσεις που σχεδιάζει η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έερυνας.