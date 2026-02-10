Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Ηρακλείου στα ΟΤ 227α, 227β (Οικοδομικά Τετράγωνα περιπτέρου ΕΟΤ) και στο ΟΤ 233 (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ηρακλείου – Εντός Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου,

Πολυτεχνείου Κρήτης και Δήμου Ηρακλείου με τίτλο: “Διερεύνηση δυνατοτήτων αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και διασύνδεσής του με τον περιβάλλοντα χώρο”, (ΑΔΑ: ΕΠΙΛ46ΝΛΕΨ-Κ94 με ημερομηνία υπογραφής 02-09-2024).

2.Εισήγηση για μη άσκηση ενδίκου μέσου (αιτήσεως αναιρέσεως) κατά της με αριθ.864/2025 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

3. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης της ομόρρυθμης εταιρείας για την αποζημίωση λόγω πτώσης σε λακκούβα ΙΧ αυτοκινήτου.

4. Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

5. Έγκριση πρακτικών Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού».

6. Έγκρισή πρακτικού αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Ενοικίαση μικρού λεωφορείου για τη μεταφορά των φιλοξενουμένων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) Δ. Ηρακλείου Κρήτης» σύμφωνα με την αριθμ. 1085/2025 (ΨΚΡ9ΩΟ-35Φ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

7. Έγκριση 4ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ».

8. Ανάκληση της υπ’αριθμ.24/2026 Απόφασης ΔΕ Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ: Ρ27Ω0Ο-ΔΜ8) και λήψη νέας λόγω προέγκρισης του 2ου (τακτοποιητικού) ΑΠΕ της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( ανάπλαση δημοτικής οδού προς Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου.

9. Τροποποίηση της από 20.09.2023 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε στις 20.03.2024, της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενες υπηρεσίες)», στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» και την εξουσιοδότηση του Νόμιμου Εκπροσώπου για την υπογραφή της.

10. Αποδοχή της με αρ. 469/4-2-2026 απόφασης του Περιφερειάρχη που αφορά στην 1η Τροποποίηση της πράξης «ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 6003348 στο Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021-2027.

11. Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

12. Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

13. Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

14. Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

15. Εισήγηση για τη διαγραφή Έκθεσης Βεβαίωσης Παραβάσεων με επιβολή προστίμου.

16. Εισήγηση για παραχώρηση Ατομικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Γράμμου αρ. 30, περιοχή Πόρος.