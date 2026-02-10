Η στρατηγική παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη

Στη δημόσια ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης ανέδειξε την ανάγκη το νησί να κινηθεί με προνοητικότητα, αξιοποιώντας τη συγκυρία της κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ. Τόνισε ότι η Κρήτη πρέπει να λειτουργήσει «ως Προμηθέας και όχι ως Επιμηθέας», επισημαίνοντας πως διεθνώς όλα τα μεγάλα αεροδρόμια συνδέονται με τις πόλεις μέσω μέσων σταθερής τροχιάς.

Υπογράμμισε ότι η παράλληλη ανάπτυξη της σιδηροδρομικής γραμμής, των αγωγών καυσίμων και των αγωγών ύδρευσης αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τις επόμενες δεκαετίες, με σημαντικά οφέλη για την εξυπηρέτηση επιβατών, τη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Αναφέρθηκε επίσης στη σαφή ευρωπαϊκή προτεραιότητα ως προς τη χρηματοδότηση σιδηροδρομικών έργων και στα παραδείγματα άλλων περιοχών, όπως η Μαγιόρκα, η Κύπρος, το Μπαλί και η Δυτική Αττική, όπου αντίστοιχες υποδομές προχωρούν.

Ο Δήμαρχος παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών για την προώθηση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση δέσμευση ζώνης παρέμβασης και την εκκίνηση της μελέτης, την επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού και θεσμικού σχήματος, καθώς και τη συνεργασία με την κοινοπραξία του ΒΟΑΚ και τον παραχωρησιούχο του ΔΑΗΚ για την αξιοποίηση πιθανών συνεργειών.

Επισήμανε την ανάγκη συντονισμού με την Περιφέρεια, τους Δήμους και τους επιστημονικούς φορείς της Κρήτης, καθώς και την πραγματοποίηση επαφών με τον αρμόδιο Επίτροπο κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, τον Πρωθυπουργό, τους φορείς του Τουρισμού και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, πρότεινε τη συνεργασία με επιστημονικό σύμβουλο, την αξιοποίηση καλών πρακτικών από άλλους προορισμούς, τη σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου και την εξέταση σύστασης φορέα υλοποίησης.

Ο Δήμαρχος κατέληξε ότι η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική ευκαιρία και ότι η υλοποίηση ενός σύγχρονου μέσου σταθερής τροχιάς αποτελεί στρατηγική επένδυση που θα καθορίσει την ποιότητα ζωής και την αναπτυξιακή πορεία του νησιού.