Κυριακή του Ασώτου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

8 Φεβρουαρίου 2026

Το πρωί της Κυριακής του Ασώτου, 8ης Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και στη συνέχεια τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων της πόλεως Ρεθύμνης, όπου τελέσθηκε και το 40ήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Μιχαήλ Σταγάκη με τη συμμετοχή εκατοντάδων Ρεθυμνιωτών.

Ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην Παραβολή του Ασώτου Υιού ή του Ευσπλάγχνου Πατρός και ευχήθηκε πάντοτε όλοι να έχομε τη δύναμη της επιστροφής στον Πατέρα μας με αληθινή μετάνοια, αποφεύγοντας τη σκληροκαρδία του πρεσβυτέρου αδελφού της Παραβολής.

Στη συνέχεια, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Γάλλου, ο Σεβασμιώτατος ευλόγησε τον Γάμο του Μιχαήλ Δημητρακάκη και της Ελένης Κοκονά, τους οποίους συνεχάρη έπειτα και στο γαμήλιο τραπέζι.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Γιακουμάκη, παρέστη στην εκδήλωση για τη βράβευση επιχειρηματιών για το έτος 2025 και ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Επιμελητηρίου, παρουσία Βουλευτών, του Περιφερειάρχου Κρήτης, Δημάρχων και ανθρώπων της αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικότητας από ολόκληρη την Κρήτη.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, στην κατακλείδα της ημέρας αυτής, ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα στο Λαογραφικό Όμιλο «Νικηφόρος Φωκάς» και ευχήθηκε στον κ. Σταύρο Νικηφόρο και σε όλους τους καλούς του συνεργάτες πάντοτε να διακρατούν και να διδάσκουν την πρεπιά της Μεγαλονήσου Κρήτης.