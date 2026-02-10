Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Ταξική Ενότητα Ξενοδοχοϋπαλλήλων:Συμμετοχή στο Συλλαλητήριο των Σωματείων για το άθλιο Νομοσχέδιο Κυβέρνησης -ΓΣΕΕ-ΣΕΒ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΓΣΕΕ-ΣΕΒ

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ν.ΧΑΝΙΩΝ

ΌΛΟΙ στο συλλαλητήριο των σωματείων την Τετάρτη 11 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ. στην Πλ. Αγοράς

Η Ταξική Ενότητα θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή των εργαζομένων του κλάδου των Ξενοδοχείων, συντονισμένα με τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού, γιατί το νομοσχέδιο αυτό θα επηρεάσει και την εξέλιξη των μισθών των Κλαδικών Συμβάσεων, άρα αγγίζει και τον κλάδο των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Για αυτό το λόγο καλούμε τη Διοίκηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων να λάβει απόφαση συμμετοχής!

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΓΣΕΕ – ΣΕΒ
ΠΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το αίμα των 5 εργατριών από το νέο προδιαγεγραμμένο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα και η κυβέρνηση χωρίς να χάσει χρόνο φέρνει το άθλιο αντεργατικό νομοσχέδιο που συνυπέγραψαν ΓΣΕΕ και εργοδοτικές ενώσεις με τον τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δίνει τη χαριστική βολή στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθηλώνει τους μισθούς και πετσοκόβει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, νομιμοποιώντας τη φτώχεια και την εκμετάλλευση στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» και των «αντοχών της οικονομίας».
Πρόκειται για ένα ακόμα πακέτο ρυθμίσεων που επιχειρεί την παγίωση της καθήλωσης των μισθών και το τσεκούρωμα εργατικών δικαιωμάτων, μέσα από τη διαρκή υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με «κόφτες» και διάφορα «φίλτρα» στις Συμβάσεις που υπογράφονται.

Καταδικάζουμε την ηγεσία της ΓΣΕΕ, η οποία διαχρονικά έχει βάλει πλάτη για να περάσει όλη η αντεργατική πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Την ώρα που εκατοντάδες σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οργάνωναν την πάλη τους ενάντια στα σχέδια για το 13ωρο και την παραπέρα διάλυση των δικαιωμάτων μας, η ηγεσία της ΓΣΕΕ διαπραγματευόταν στα κρυφά με την υπουργό Εργασίας και τον ΣΕΒ μια συμφωνία-αίσχος για τις ΣΣΕ. Μια συμφωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κεφαλαίου.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη! Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος, διεκδικητικός αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Μέσα από την οργάνωσή μας στα συνδικάτα και τα σωματεία, με κατεύθυνση σύγκρουσης με τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, μπορεί να ανοίξει ο μόνος ελπιδοφόρος δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Δεν αναγνωρίζουμε τη ντροπιαστική συμφωνία κυβέρνησης – ΣΕΒ – ΓΣΕΕ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ηρακλείου:Στην τελική ευθεία το έργο ανακατασκευής...

0
Προβλέπει την ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης, την αντικατάσταση του...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων προς...

0
ΠΡΟΣ ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.E. ΘΕΜΑ : « ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ » Η...

Δήμος Ηρακλείου:Στην τελική ευθεία το έργο ανακατασκευής...

0
Προβλέπει την ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης, την αντικατάσταση του...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων προς...

0
ΠΡΟΣ ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.E. ΘΕΜΑ : « ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ » Η...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Κυριακή του Ασώτου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων προς την εταιρεία «ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Στην τελική ευθεία το έργο ανακατασκευής της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Προβλέπει την ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης, την αντικατάσταση του...

Ρέθυμνο:Το ευχαριστώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων προς την εταιρεία «ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΣ ΔΙΑΣ ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.E. ΘΕΜΑ : « ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ » Η...

Κυριακή του Ασώτου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
8 Φεβρουαρίου 2026 Το πρωί της Κυριακής του Ασώτου, 8ης...

Η στρατηγική παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στη δημόσια ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του Μέσου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST