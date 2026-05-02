Χανιά:Την έσπρωξε και της άρπαξε τη σακούλα με τα κοσμήματα από τα χέρια – 66χρονη πίστεψε τον… τεχνικό για το ρεύμα

66χρονη στα Χανιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με επιτήδειους να της αποσπούν κοσμήματα έξω από το σπίτι της, προσποιούμενοι τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ

Στόχος επιτήδειων έπεσε μία 66χρονη γυναίκα στα Χανιά, η οποία προχθές, Πέμπτη 30 Απριλίου, δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο που συστήθηκε ως τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο δράστης της ανέφερε ότι δήθεν υπήρχε βλάβη στην ηλεκτροδότηση του σπιτιού της, επικαλούμενος μάλιστα το γνωστό τέχνασμα ότι τα κοσμήματα προκαλούν παρεμβολές στο σύστημα λόγω του μετάλλου τους και πως θα έπρεπε να τα απομακρύνει για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Η γυναίκα, πεισμένη από τα λεγόμενα του δράστη, τοποθέτησε τα κοσμήματά της σε σακούλα και τα άφησε έξω από την οικία της. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, το μετάνιωσε και βγήκε ξανά για να τα πάρει πίσω.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, εμφανίστηκε ο συνεργός των δραστών – ο “εισπράκτορας” – ο οποίος άρπαξε τη σακούλα και απώθησε με σπρωξιά τη γυναίκα, πριν τραπεί σε φυγή.

Η 66χρονη προχώρησε την επόμενη ημέρα σε καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.