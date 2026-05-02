Η Κρήτη στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural για τα «Έξυπνα Χωριά»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural, με θέμα «Βελτίωση των πολιτικών για την προώθηση των Έξυπνων Χωριών και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπαίθρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου 2026 στη Βάλμιερα της Λετονίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όπου από το Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας συμμετείχαν οι Ιωάννης Λιβιεράτος και Carolyn Owen. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχε η Κατερίνα Μανωλαράκη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ προσκλήθηκαν ως εκπρόσωποι τοπικών φορέων: ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης και η Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Μαρία Πετραντωνάκη-Καλογερή.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Valmiera (EDIH), που υποστηρίζει επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και το Ψηφιακό Κέντρο Cesis, το οποίο ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών, φοιτητών και πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το «ψηφιακό δίδυμο» για τον ποταμό Όγκρε, ένα διαδραστικό μοντέλο που επιτρέπει την πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων έως και 24 ώρες πριν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Κέντρο Εξερεύνησης του Διαστήματος στο Cesis, καθώς και στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βίντζεμε, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές σε τομείς όπως η εικονική πραγματικότητα, οι κινητές τεχνολογίες, η κυβερνοασφάλεια και η μηχατρονική.

Με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ η...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του «17ου...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι λόγω...

Με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ η...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του «17ου...

0
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι λόγω...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα ΠΟΠ η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στην 6η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση AREPO στις Βρυξέλλες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης ανέδειξε τον πλούτο, την αυθεντικότητα και...

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής του «17ου Ιστορικού Circuit Χανίων»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ότι λόγω...

Χανιά:Την έσπρωξε και της άρπαξε τη σακούλα με τα κοσμήματα από τα χέρια – 66χρονη πίστεψε τον… τεχνικό για το ρεύμα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
66χρονη στα Χανιά έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με επιτήδειους...

Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι εισηγμένες στο ΧΑ κατασκευαστικές προσδοκούν και νέα έργα...

