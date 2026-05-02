Η Κρήτη στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural για τα «Έξυπνα Χωριά»

Στη Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου Interreg Europe – Digital Rural, με θέμα «Βελτίωση των πολιτικών για την προώθηση των Έξυπνων Χωριών και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Υπαίθρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου 2026 στη Βάλμιερα της Λετονίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όπου από το Τμήμα Αειφόρου Γεωργίας συμμετείχαν οι Ιωάννης Λιβιεράτος και Carolyn Owen. Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση συμμετείχε η Κατερίνα Μανωλαράκη από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ προσκλήθηκαν ως εκπρόσωποι τοπικών φορέων: ο Δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης και η Διευθύντρια της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Μαρία Πετραντωνάκη-Καλογερή.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών παρουσιάστηκαν καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Valmiera (EDIH), που υποστηρίζει επιχειρήσεις στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και το Ψηφιακό Κέντρο Cesis, το οποίο ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες εκπαιδευτικών, φοιτητών και πολιτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το «ψηφιακό δίδυμο» για τον ποταμό Όγκρε, ένα διαδραστικό μοντέλο που επιτρέπει την πρόβλεψη πλημμυρικών φαινομένων έως και 24 ώρες πριν.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Κέντρο Εξερεύνησης του Διαστήματος στο Cesis, καθώς και στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Βίντζεμε, όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές σε τομείς όπως η εικονική πραγματικότητα, οι κινητές τεχνολογίες, η κυβερνοασφάλεια και η μηχατρονική.