Κατασκευαστικές: Ρεκόρ με 18,56 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο έργων

Οι εισηγμένες στο ΧΑ κατασκευαστικές προσδοκούν και νέα έργα ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ στους επόμενους 24 μήνες

Μία μοναδική υψηλή επίδοση πετυχαίνουν οι κατασκευαστικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν οι τέσσερις επιχειρηματικοί όμιλοι με κατασκευαστικές εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, AVAX και Metlen (METKA) το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων τους ανέρχεται στα 18,56 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για συμβάσεις δημόσιων και ιδιωτικών έργων που έχουν υπογράψει οι κατασκευαστικές ή πρόκειται να υπογράψουν έχοντας κερδίσει τους αντίστοιχους διαγωνισμούς.

Οι κατασκευαστικές και τα νέα έργα

Το ύψος του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί περίπου στο 6% του ΑΕΠ της Ελλάδας και φανερώνει την επίδραση που έχουν στην αναπτυξιακή τροχιά η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, φραγμάτων και άλλων μεγάλων και μικρών έργων υποδομών.

Αξίζει να τονιστεί σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν οι διοικήσεις στους αναλυτές, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων των ετήσιων οικονομικών τους αποτελεσμάτων, πώς η αγορά των υποδομών βρίσκεται σε άνθηση και περιμένουν και συνέχεια: Αναμένονται δημοπρατήσεις νέων έργων για τους επόμενους 18 με 24 μήνες ύψους 8 έως 10 δισ. ευρώ.

Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η μερίδα του λέοντος

Από τις κατασκευαστικές εταιρείες ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει το υψηλότερο μερίδιο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των έργων.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 31.12.2025, ανήλθε σε 6,6 δισ. ευρώ ( 4,1 δισ. την 31.12.2024), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,6 δισ. ευρώ, με το συνολικό ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε 9,1 δισ. ευρώ.Ποσοστό περίπου 77% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του Ομίλου (51%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο.

Το έργο της κατασκευής του αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης

Στα κυριότερα έργα που συμπεριλαμβάνονται στο ανεκτέλεστο του Ομίλου είναι η Εγνατία Οδός (900 εκατ. ευρώ), ο ΒΟΑΚ (800 εκατ. ευρώ) με τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κοινοπραξία να είναι 40%, το IRC στο Ελληνικό (700 εκατ. ευρώ), άλλοι αυτοκινητόδρομοι 600 εκατ. ευρώ, το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης (500 εκατ. ευρώ), το The Ellinikon Mall (500 εκατ. ευρώ) κλπ.

Ο Όμιλος για το 2025 ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 3,8 δισ. ευρώ με τα 1,68 δισ. ευρώ να προέρχονται από τις κατασκευές, τα 1,65 δισ. ευρώ από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή και τα 542 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις.

Τα EBITDA έκλεισαν το 2025 στα 631,4 εκατ. ευρώ. Σε αυτά τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχαν οι παραχωρήσεις με 362,8 εκατ. ευρώ, οι κατασκευές με 187,3 εκατ. ευρώ, η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή με 93,1 εκατ. ευρώ.

Οι παραχωρήσεις αποτελούν την ατμομηχανή ροών του Ομίλου με τις μακροπρόθεσμες ροές μερισμάτων να υπολογίζονται σε 7,5 δισ. ευρώ. Οι «ναυαρχίδες» των παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι οι επενδύσεις ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την Αττική και την Εγνατία Οδό.

Ο Όμιλος AKTOR με ανεκτέλεστο 4,7 δισ. ευρώ

Ανάμεσα στις κατασκευαστικές ξεχωρίζουν και οι δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR.

Η διοίκηση του Ομίλου ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025 και στις επιδόσεις που ξεχωρίζουν είναι η αύξηση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου των έργων στα 4,7 από 4,6 δισ. ευρώ.

Για τον AKTOR το 2025 ήταν μία χρονιά μετασχηματισμού ενσωματώνοντας και το νέο του μεγάλο απόκτημα από το μπαράζ των εξαγορών που προηγήθηκαν, την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Από τα 4,7 δισ. ευρώ του ανεκτέλεστου του Ομίλου AKTOR, το 75% εκτελείται στην Ελλάδα, το 19% στη Ρουμανία και το 9% σε άλλες χώρες. Έργα περίπου 1 δισ. ευρώ από το σύνολο των 4,7 δισ. ευρώ υπογράφηκαν το 2025.

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR κατά την παράδοση του έργου που ανέλαβε στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος

Σύμφωνα με τον Όμιλο AKTOR το 2025 ανάμεσα στα έργα που παραδόθηκαν ήταν ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος με αξία συμβολαίου στα 149 εκατ. ευρώ, ο αυτοκινητόδρομος στο Βουκουρέστι – Bucharest Ring LOT3 (320 εκατ. ευρώ), ενώ στα έργα που ανέλαβε ο Όμιλος το 2025 είναι η φοιτητική στέγη Ταλαία στο Ρέθυμνο ύψους 207 εκατ. ευρώ και έργα για την αποκατάσταση ζημιών από τον Ντάνιελ σε αυτοκινητόδρομους και τον σιδηρόδρομο συνολικού ύψους 281 εκατ. ευρώ.

Το 2025, ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με τα έσοδά του να ανεβαίνουν σε 1,395 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση 11%, χάρη στην ανάπτυξη του τομέα των Κατασκευών και την διεύρυνση του αποτυπώματος στους τομείς του Facility Management και των έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, με τα έσοδα ιδιωτικού τομέα και των έργων ΣΔΙΤ να αντιπροσωπεύουν το 45% του κύκλου εργασιών.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 207 εκατ. ευρώ με τα 141 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τις κατασκευές, τα 47 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις, τα 11 εκατ. ευρώ από το Facility Management κλπ.

Ο AVAX και το εμβληματικό έργο της Γραμμής 4

Ο Όμιλος AVAX πέτυχε για το 2025 ρεκόρ επιδόσεων.

Είναι στις τρεις πρώτες κατασκευαστικές με υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων. Ανήλθε στα 2,76 δισ. ευρώ και από το σύνολο αυτό, τα δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 51% και τα ιδιωτικά έργα και οι ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύουν το 49%.

Η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας είναι από τα εμβληματικότερα κατασκευαστικά έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλο AVAX

Ανάμεσα στα έργα του χαρτοφυλακίου του Ομίλου AVAX ξεχωρίζουν η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας με ύψος συμβολαίου στα 980 εκατ. ευρώ, τα τρία νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ύψους 443 εκατ. ευρώ, τα έργα υποδομών στο Ελληνικό ύψους 456 εκατ. ευρώ, ο αυτοκινητόδρομος Μπράλος – Άμφισσα 307 εκατ. ευρώ κ.α.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν το 2025 στα 958 εκατ. ευρώ με τα 923,2 εκατ. ευρώ να προέρχονται από τις κατασκευές, τα 10,6 εκατ. ευρώ από το Real Estate κ.α.

Τα EBITDA της AVAX ήταν στα 120,8 εκατ. ευρώ με τα 99,6 εκατ. ευρώ να είναι από την κατασκευαστική δραστηριότητα, τα 14,8 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις κ.ο.κ.

Ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων της Metlen

Ανοδικά κινείται και ο τομέας Υποδομών και Παραχωρήσεων με τη ΜΕΤΚΑ της Metlen να εμφανίζει ανεκτέλεσο έργων ύψους 2 δισ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα ανήλθε το 2025 σε 567 από 256 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA διπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 100 εκατ. έναντι 50 εκατ. ευρώ το 2024.

Για το 2026, ο Τομέας αναμένεται να διατηρήσει τη δυναμική ανάπτυξής του, με στόχο EBITDA ύψους 140–150 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενο από τη συνεχιζόμενη επέκταση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και την υλοποίηση νέων έργων υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα δομικά υλικά λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Το έργο του Flyover στη Θεσσαλονίκη που εκτελούν οι ΜΕΤΚΑ και AVAX

Οι τάσεις της αγοράς στηρίζονται από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών και αστική ανάπλαση, το σημαντικό pipeline έργων ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων, την αυξανόμενη ζήτηση για τουριστικές και εμπορικές αναπτύξεις — ιδίως σε περιοχές υψηλής τουριστικής δραστηριότητας — την υιοθέτηση σύγχρονων κατασκευαστικών τεχνολογιών και πρακτικών βιωσιμότητας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους και της διαχείρισης έργων, καθώς και την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μεσοπρόθεσμα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, αλλά και για τα έργα Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στα οποία ο κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων (ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Μ Παραχωρήσεις) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και προσβλέπει να ενισχύει συνεχώς .

Τον Φεβρουάριο 2026 η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, αποφασίστηκε να συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικός Υπεργολάβος Μελέτης–Κατασκευής του Έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο».