Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος,

Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα, Σούλα,

Νάσα, Σούλη *

Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία

Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγίτης, Αυγέρας, Αυγέρου,

Αυγερού

Ματρώνα, Ματρόνα *

Οσία Ματρώνα εκ Ρωσίας

Κατά κόσμον Ματρώνα Ντιμιτρίεβνα Νικόνοβα, είναι μία από τις πιο αγαπητές και δημοφιλείς σύγχρονες αγίες της Ρωσίας, γνωστή για την υπομονή της στις θλίψεις και τα αναρίθμητα θαύματά της. Γεννήθηκε τυφλή το 1881 στο χωριό Σεμπίνο της επαρχίας Τούλα, χωρίς καθόλου οφθαλμικούς βολβούς, αλλά ήδη από την παιδική της ηλικία ο Θεός την προίκισε με το χάρισμα της διοράσεως.

Σε ηλικία 17 ετών έχασε και τη χρήση των ποδιών της, παραμένοντας παράλυτη για το υπόλοιπο της ζωής της, ωστόσο, παρά τις αναπηρίες της, δεν παραπονέθηκε ποτέ, θεωρώντας την κατάστασή της ως πνευματική ευλογία.

Το 1925 μετακόμισε στη Μόσχα, όπου έζησε καταδιωκόμενη από το σοβιετικό καθεστώς, γι’ αυτό και άλλαζε συνεχώς κατοικία φιλοξενούμενη από πιστούς, για να αποφεύγει τη σύλληψή της.

Παρά τις κακουχίες, δεχόταν καθημερινά δεκάδες ανθρώπους που κατέφευγαν σε αυτήν για παρηγοριά, συμβουλές και ιάσεις. Λέγεται ότι, ακόμη και ο Στάλιν την επισκέφθηκε κρυφά κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί απειλούσαν τη Μόσχα.

Η Ματρώνα διέθετε το χάρισμα να γνωρίζει τις αμαρτίες και τις σκέψεις των ανθρώπων, καθώς και να προλέγει μελλοντικά γεγονότα. Δίδασκε την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, τη συχνή εξομολόγηση και την προσευχή. Ελεγε χαρακτηριστικά:

«Μετά τον θάνατό μου, ελάτε στον τάφο μου και πείτε μου τα πάντα σαν να είμαι ζωντανή, και εγώ θα σας ακούσω και θα σας βοηθήσω». Εκοιμήθη ειρηνικά στις 2 Μαΐου 1952. Η αγιοκατάταξή της έγινε το 1999 και τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στη Μονή της Προστασίας της Θεοτόκου (Pokrovsky) στη Μόσχα, όπου σχηματίζονται καθημερινά ουρές χιλιάδων πιστών για να την προσκυνήσουν.