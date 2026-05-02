΄΄Μοναχικά Παπούτσια ΄΄ το νέο βιβλίο του Κρίτωνα Ζαχαριάδη είναι γεγονός!

Το τρίτο βιβλίο του συγγραφέα Κρίτωνα Ζαχαριάδη είναι γεγονός! Μετά τα δύο του επιτυχημένα θεατρικά βιβλία “Η Δωδεκάτη Νύχτα Συν Κάποιες Ακόμη” και “ Πελότα” μας συστήνει τη συλλογή διηγημάτων του “ Μοναχικά Παπούτσια”.

ΜΟΝΑΧΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Ένα παπούτσι μόνο του στο δρόμο δεν είναι τυχαίο…. Είναι ύποπτο… και πάντα διεγείρει απορίες και ένα τεράστιο γιατί; Κάπου στην Άνω Πόλη, στο Ωραιόκαστρο, στην Επανωμή, στην Καλαμαριά, στο Κέντρο κάποιος έφυγε βιαστικά, ερωτεύτηκε λάθος ή ετεροχρονισμένα, τσακώθηκε ή απλώς κουράστηκε.

Από αυτά τα μοναχικά παπούτσια γεννήθηκαν δώδεκα ιστορίες καθημερινών ανθρώπων: ερωτικές, φιλικές, οικογενειακές, συμφοιτητικές, με τύπους πονηρούς, καριερίστες, μεροκαματιάρηδες, νέους, μεσήλικες και ηλικιωμένους που έχουν τους ίδιους προβληματισμούς με εμένα με τον καθένα.

Με χιούμορ, ανθρωπιά και φαντασία, οι ιστορίες διαβάζονται απνευστί. Και εκεί που διασταυρώνεται η εξιστόρηση με τη φαντασια και την οικεία καθημερινότητα , η Θεσσαλονίκη αποκαλύπτεται όπως πραγματικά είναι:

Όχι μια πόλη-σκηνικό, αλλά πρωταγωνίστρια που αποκαλύπτει μυστικά.

Αν έζησες εδώ, θα ταυτιστείς.

Αν ζεις εδώ, θα την ξαναγνωρίσεις.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να εμπιστυτείς τα …….

Μοναχικά Παπούτσια.



Κριτωνας Ζαχαριάδης

Ο Κρίτωνας Ζαχαριάδης είναι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης και αναλαμβάνει οργάνωση παραγωγής για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Έχει συμμετάσχει σε 14 τηλεοπτικές σειρές των μεγαλύτερων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών, Ant1, Mega, Alpha : «Στο παρά πέντε», «Ίχνη», «Αστυνόμος Μπέκας», «Ιατρικό απόρρητο», «Αν υπήρχες, θα σε χώριζα», «7 ζωές», «Φεύγα» κ.ά

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες: «Μόνο για εσένα», «Ισοβίτες» όπως πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούσε και στην παραγωγή της Αμερικάνικης Παραγωγής Amazing Race με το ρόλο του Σωκράτη. Θεατρικά, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά έχει συνεργαστεί με πολλούς και αξιόλογους ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

Διακρίσεις και βραβεία συνοδεύουν το βιογραφικό του, όπως Βραβεία Διαφήμισης Ερμής (2008) και από τα Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης: Καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης ομάδας για το έργο του «Πώς από εδώ αλλά και γιατί όχι;» (2017),

Καλύτερου Πρωτότυπου Θεατρικού Κειμένου για το έργο «Πελότα» (2019) και, τέλος, το (2021) έλαβε πέντε θεατρικά βραβεία για την παραγωγή του στο έργο «Το παλτό» (Καλύτερης παραγωγής, Β’ Ανδρικού ρόλου, Καλύτερου φωτισμού, Καλύτερης μουσικής και το πιο σημαντικό για τον ίδιο, το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου).

Έχει διατελέσει, επί 15 έτη, διευθυντής στον τομέα των Τεχνών στα δύο μεγάλα ΙΕΚ της Θεσσαλονίκης. Επίσης, έχει συνεργαστεί με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, το MOMus-Macedonian Museum of Contemporary Art

(MOMus- Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / Museum of Contemporary Art) και το Teloglion Fine Arts Foundation of AUTH (Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ) για θεατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα και παραστάσεις.

Διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη, για επτά συνεχόμενα έτη, το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους FILME. Σκηνοθετεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από το 2007, συνεργαζόμενος με πολλές θεατρικές σκηνές της πόλης.

Παράλληλα, εδώ και οχτώ χρόνια, αρθρογραφεί σε σελίδες πολιτισμού και εδώ και εννέα χρόνια συνεργάζεται με τα εργαστήρια του Θεάτρου Σοφούλη στα τμήματα ενηλίκων, προ-εφήβων, εφήβων και παιδιών.

Τα θεατρικά του έργα «Η δωδεκάτη νύχτα συν κάποιες ακόμη» και «Πελοτα», κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Νίκας.