Χανιά:Σύλληψη 20χρονου για επικίνδυνη οδήγηση

Σύλληψη ημεδαπού για επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθη χθες (04.06.2026) βραδινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Χανίων 20χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα χθες το βράδυ ο 20χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων διότι κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων για εντυπωσιασμό ενώ εκτελούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε διπλή συνεχόμενη διαγράμμιση.

Βεβαιώθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.