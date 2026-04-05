Χάθηκαν οκτώ άτομα σε φαράγγι στην Εύβοια

Επιχείρηση των αρχών για τον εντοπισμό τους.
Κλήση έλαβε η πυροσβεστική το βράδυ Κυριακής 5 Απριλίου ότι 8 άτομα έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην περιοχή που βρίσκεται στο φαράγι της Αγάλης στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για την επιχείρηση εντοπισμού τους. Σύμφωνα με πληροφορίες στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 8 άτομα είναι καλά στην υγεία τους.
