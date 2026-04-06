Η καρδιά της Έμμας συνεχίζει χτυπά στο σώμα μιας νεαρής μητέρας: «Η σκέψη μου είναι κάθε μέρα σε εκείνη»

Μετά από ενάμιση χρόνο η Σάντι Λέντι συνάντησε τη μητέρα της Έμμας και όπως είπε «αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, κλαίγαμε και της έλεγα ευχαριστώ»

Συγκινεί η λήπτρια της καρδιάς της Εμμας που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, Σάντι Λέντι για τη δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

«Θέλω να την κάνω περήφανη μέσα από μία ζωή με νόημα. Είναι πολύ κρίμα να χάνονται τα όργανα όταν μπορούν να σώζουν ζωές», λέει σήμερα η Σάντι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δωρεάς οργάνων.

Η ίδια αναφερόμενη στην καθημερινότητά της μετά τη μεταμόσχευση, τονίζει ότι η σκέψη της βρίσκεται διαρκώς στην Εμμα: «Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μου το ξεπερνάω σκεπτόμενη την προσφορά της».

Παράλληλα, περιγράφει τη βαθιά αίσθηση ευγνωμοσύνης που τη συνοδεύει: «Κάθε πρωί που ξυπνάω, συνειδητοποιώ ότι μου δόθηκε ακόμη μία μέρα. Και αμέσως σκέφτομαι εκείνη, γιατί χάρη σε αυτήν έχω αυτή την ευκαιρία».

Μετά τη γενναία απόφαση των γονιών της Έμμας Καρυωτάκη της δόθηκε μία δεύτερη ευκαιρία και σήμερα λέει πως παίζει με τον γιο της

«Μαμά τώρα θα παίξουμε μπάσκετ»

Η Σάντι, λίγο πριν γίνει μητέρα διαπίστωσε σε ένα καρδιογράφημα πως είχε οξεία μυοκαρδίτιδα. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και το 2022 χρειαζόταν μεταμόσχευση.

«Χτυπάει το τηλέφωνο, έχουμε ακούσει όλα αυτά στις ειδήσεις για την Εμμανουέλα και ξέρω ότι είναι αυτό. Εκείνη την ώρα ξέσπασα σε κλάματα. Πολύ έντονη στιγμή και μεγάλος φόβος ταυτόχρονα. Το παιδί μου εκείνη την ημέρα, το πήρα τηλέφωνο κατευθείαν ήρθε από τα Γιάννενα να το χαιρετίσω πριν. Πήγα για το όλα ή τίποτα. Δεν ήξερα αν θα βγω από το χειρουργείο.

Πάντως θα έβγαινα, αν έβγαινα, σίγουρα καλύτερα. Έμεινα αρκετά στην εντατική. Όταν πήγα στο δωμάτιο και μπόρεσε να έρθει ο Σταύρος μου είπε “είδες μαμά τώρα θα παίξουμε μπάσκετ, θα τα καταφέρουμε”», θυμάται.

Μετά από ενάμιση χρόνο συνάντησε τη μητέρα της Έμμας: «αγκαλιαστήκαμε σφιχτά, κλαίγαμε και της έλεγα ευχαριστώ που ήθελα να βγάλω από μέσα μου, να της το πω, να το εκφράσω. Το συγκλονιστικό για εμένα ήταν ότι μου έλεγε και εκείνη ευχαριστώ, ευχαριστώ που το παιδί μου ζει μέσα από εσάς. Για κάποιους ανθρώπους είναι η τελευταία λύση. Υπάρχουν πολλοί στις λίστες που περιμένουν», δηλώνει.

Η Σάντι λέει πως σήμερα παίζει με τον γιο της «τα πάντα». «Αυτό το παιδάκι μεγάλωσε μέσα σε μια… Ήμουν άρρωστη τα πρώτα του χρόνια, δεν μπορούσα ούτε πολλά παιχνίδια, ούτε πολλά τρεχάματα που θέλουν τα παιδάκια όταν είναι μικρά. Τώρα αναπληρώνουμε», κατέληξε.