Kατάρριψη drone από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία – Η τρίτη επιτυχής αναχαίτιση

Η ελληνική δύναμη των Patriots στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε drone επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της στην αεράμυνα της περιοχής

Νέα επιτυχής αναχαίτιση εναέριου στόχου και συγκεκριμένα drone, καταγράφηκε από την ελληνική πυροβολαρχία αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής αεράμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντικείμενο που εντοπίστηκε στην περιοχή καταρρίφθηκε εγκαίρως, χωρίς να προκύψουν περαιτέρω συνέπειες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό της 19ης Μαρτίου, όταν τα ελληνικά συστήματα Patriot είχαν αναχαιτίσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους.

Σε άτυπη ενημέρωση, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε σε εμπλοκή στόχου, καταρρίπτοντας μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ελληνικής δύναμης στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η αναχαίτιση έγινε με βάση τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής.

Η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στην περιοχή, συμβάλλοντας στη λειτουργία της πολυεθνικής ασπίδας αεράμυνας.