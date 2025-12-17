ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες Χορωδιακών Συνόλων Δήμου Αγίου Νικολάου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια των ημερών φιλοξενεί το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου σε δυο συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX» με τα Χορωδιακά Σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου θα δοθεί η πρώτη συναυλία στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης με ώρα έναρξης : (19:00) ενώ ακολουθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 η δεύτερη συναυλία στο κινηματοθέατρο «REX» με ώρα έναρξης : (20:00).

Συμμετέχουν οι μουσικοί : Ζιούτης Χρήστος (βιολί), Κανακάκης Αλέξανδρος (Λαούτο Στεριανό, Μαντολίνο, Πνευστά).
Πιάνο- διδασκαλία – Διεύθυνση Μανώλης Κανακάκης.

Επιμέλεια ανάγνωση κειμένων : Νίκος Τζώρτζης.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση «Ενίσχυση Κοινωνικών...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»...

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από...

0
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...

Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση «Ενίσχυση Κοινωνικών...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»...

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από...

0
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Οργισμένοι γιατροί κατά Ν. Παπαβασιλείου: Κατάφερε να διαλύσει 2 σημαντικές κλινικές για την Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Βορίζια: Νέες έρευνες, στο επίκεντρο το τζιπ του Φανούρη Καργάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Ενημερωτική Εκδήλωση για τη Δράση «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ»...

Ηράκλειο:Χριστουγεννιάτικα θαύματα για μικρούς και μεγάλους από τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. στο ΠΣΚΗ σε συνεργασία με το ΙΤΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, με είσοδο ελεύθερη για...

Ειρήνη Μαρινάκη:Αποχαιρετώντας έναν υπέροχο άνθρωπο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η εξόδιος ακολουθία της Ειρήνης Μαρινάκη γίνεται σήμερα Τετάρτη,...

Ηράκλειο:ΣΗΜΕΡΑ η παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας Βαλαβάνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Eκδόσεις Τόπος σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου της Νάντιας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST