Χριστουγεννιάτικες Συναυλίες Χορωδιακών Συνόλων Δήμου Αγίου Νικολάου

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και τραγούδια των ημερών φιλοξενεί το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου σε δυο συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στα κινηματοθέατρα «Δρήρος» και «REX» με τα Χορωδιακά Σύνολα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου θα δοθεί η πρώτη συναυλία στο κινηματοθέατρο «Δρήρος» της Νεάπολης με ώρα έναρξης : (19:00) ενώ ακολουθεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 η δεύτερη συναυλία στο κινηματοθέατρο «REX» με ώρα έναρξης : (20:00).

Συμμετέχουν οι μουσικοί : Ζιούτης Χρήστος (βιολί), Κανακάκης Αλέξανδρος (Λαούτο Στεριανό, Μαντολίνο, Πνευστά).

Πιάνο- διδασκαλία – Διεύθυνση Μανώλης Κανακάκης.

Επιμέλεια ανάγνωση κειμένων : Νίκος Τζώρτζης.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη