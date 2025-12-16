Οργισμένοι γιατροί κατά Ν. Παπαβασιλείου: Κατάφερε να διαλύσει 2 σημαντικές κλινικές για την Κρήτη

Ανακοίνωση κατά του διοικητή της 7ης υπε Κρήτης Νεκτάριου Παπαβασιλείου, εξέδωσε η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ ν.Ηρακλείου , με αφορμή τους χειρισμούς του αναφορικά με την λειτουργία δυο σημαντικών τμημάτων για την Κρήτη, των νευρολογικών κλινικών ΠΑΓΝΗ και Χανίων- “Είναι μνημείο ανικανότητας”, λένε.
«Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, έξω από το κτήριο της 7ης ΥΠΕ,σημειώνει, συναντήθηκαν οι γιατροί της Νευρολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ, με επικεφαλής την Διευ/ντρια και Αν. Καθηγήτρια Νευρολογίας κ. Σπανάκη, εκπρόσωποι του συλλόγου ασθενών με νόσο Parkinson, ο πρόεδρος του Ιατρικού συλλόγου Ηρακλείου, ο πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ νομού Ηρακλείου (ΕΓΕΣΥΝΗ), ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΠαΓΝΗ καθώς και εκπρόσωπος του συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Κρήτης, με σκοπό να επιδώσουμε κοινό ψήφισμα, που ζητούσε την ανάκληση των «εντέλλεσθε» που έχουν επιδοθεί στους νευρολόγους του ΠαΓΝΗ για εκτέλεση εφημεριών στο Νοσοκομείο Χανίων.
Εντέλλεσθε που ήδη έχουν οδηγήσει σε παραίτηση τρεις γιατρούς της κλινικής και εκκρεμεί η παραίτηση ενός ακόμα, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η λειτουργία και της Νευρολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ.
Δεν καταδέχτηκε να παραλάβει ούτε το ψήφισμα
Ζητήσαμε συνάντηση με τον Διοικητή κ. Παπαβασιλείου, σε μια προσπάθεια να βρούμε μια λύση, που και την Νευρολογική κλινική των Χανίων θα κρατούσε ζωντανή αλλά και την αντίστοιχη του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου δεν θα επηρέαζε.
Ωστόσο ο Διοικητής αρνήθηκε να μας συναντήσει με την πρόφαση ανειλημμένων υποχρεώσεων, (αναρωτιόμαστε τι είναι πιο σημαντικό από την διάλυση μιας ακόμα κλινικής δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος και μάλιστα κλινικής- κέντρου αναφοράς για όλη την Κρήτη και την νότια νησιωτική Ελλάδα) και δεν καταδέχθηκε καν να παραλάβει το ψήφισμά μας με τις προτάσεις μας.
Μνημείο αναλγησίας και ανικανότητας
Η στάση αυτή αποτελεί κατά την γνώμη μας μνημείο αναλγησίας, γιατί αγνοεί επιδεικτικά -δείχνοντας παροιμιώδη ασέβεια – πρώτα από όλους στους ασθενείς, αλλά και σε θεσμούς όπως το Πανεπιστήμιο, τον Ιατρικό σύλλογο και τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων στα νοσοκομεία που διοικεί.
Επιπρόσθετα, αποτελεί και μνημείο ανικανότητας, αφού -εκτός από την διάλυση της Νευρολογικής κλινικής των Χανίων- καταφέρνει να διαλύσει και την Νευρολογική κλινική του ΠαΓΝΗ.»
Μαζικές παραιτήσεις γιατρών στην νευρολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ
Επικαλέστηκε το «δικαίωμα της σιωπής» και συνεχίζει την διάλυση του ΕΣΥ
Η ανακοίνωση ,συνεχίζει:
«Προφανώς και στο κλίμα των ημερών ο κ. Παπαβασιλείου αποφάσισε να επικαλεσθεί «το δικαίωμα της σιωπής», αφού γνωρίζει πως και ο τρόπος που ασκεί διοίκηση αλλά και η πολιτική που υπηρετεί είναι ένοχες στην συνείδηση του κόσμου για την συστηματική και προσχεδιασμένη διάλυση των δημόσιων δομών υγείας. Επιπρόσθετα έγιναν ολοφάνερες οι ευθύνες του:
1) γιατί οι γιατροί που ήδη υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία της Κρήτης παραιτούνται κατά ριπάς,
2) γιατί οι προκηρύξεις νέων θέσεων βγαίνουν άγονες και τέλος
3) γιατί οι νέοι επιστήμονες ρίχνουν μαύρη πέτρα και φεύγουν για το εξωτερικό, αφού ο κ. Παπαβασιλείου τους έδειξε ποιο είναι το μέλλον και ο επαγγελματικός σεβασμός που τους επιφυλάσσεται εάν μείνουν εδώ.
Αξιότιμε Υπουργέ Υγείας κ Γεωργιάδη, είναι προφανές ότι ο κ. Παπαβασιλείου, με τον τρόπο που ασκεί διοίκηση αλλά και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, αποτελεί τον καλύτερο εκφραστή σας στο καταστροφικό μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης της δημόσιας υγείας που και εσείς έχετε επιλέξει» καταλήγουν οι νοσοκομειακοί γιατροί .
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ