100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ: Παρουσίαση του Επετειακού Μεταλλίου

Η παρουσίαση θα είναι ανοικτή για τους φιλάθλους που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν.
Στο πλαίσιο των δράσεων με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 παρουσιάζει το Επετειακό Μετάλλιο την Τετάρτη 17/12 στις 13:00 στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.
Ο ΟΦΗ γίνεται η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που συνεργάζεται με την Τράπεζα της Ελλάδας και το Νομισματοκοπείο για τη δημιουργία του επετειακού μεταλλίου. Θα κυκλοφορήσει σε 1925, αριθμημένα, τεμάχια, γεγονός που του προσδίδει συλλεκτικό χαρακτήρα.
Η διάθεσή του Επετειακού Μεταλλίου θα γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα Cosmossport.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ