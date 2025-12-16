ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πήρε το μαχαίρι από τον πάγκο των λαχανικών και κυνηγούσε υπαλλήλους και πελάτες σε Super Market

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε κατάσταση σοκ ο δράστης έβγαλε τα ρούχα του μέσα στο κατάστημα.

Σκηνές απείρου κάλους σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης μέσα σε κατάστημα Σούπερ Μάρκετ στο Ηράκλειο.

Πελάτης σε κατάσταση αλλοφροσύνης πήρε το μαχαίρι από τον πάγκο των λαχανικών και άρχισε να επιτίθεται σε υπαλλήλους και πελάτες του καταστήματος.

Στη συνέχεια βγήκε από το κατάστημα και έβγαλε τα ρούχα του. Ο διευθυντής του καταστήματος κλείδωσε τις πόρτες με τον νεαρό άνδρα να τις χτυπάει εξοργισμένος προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο δράστης προκάλεσε φθορές και σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο δράστης έχει ξανασυλληφθεί για παρόμοιο επεισόδιο και είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική του ΠαΓΝΗ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου
Επόμενο άρθρο
100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΦΗ: Παρουσίαση του Επετειακού Μεταλλίου
ΠΚ team
ΠΚ team
