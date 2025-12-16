Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Μεν. Μποκέας : «Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και ουσιαστική στήριξη»

Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

«Οι Δήμαρχοι ενωμένοι, στηρίζουμε την κινητοποίηση της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή. Ο Δήμος Μαλεβιζίου δίνει δυναμικό παρών.

Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και ουσιαστική στήριξη.» δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας από τη Αθήνα όπου συμμετέχει στην κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι.

Παρά τις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ και των Δήμων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα τελευταία τακτικά συνέδρια της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης, η ανάγκη για αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και ιδίως τον Ν. 3852/2010, δεν έχει ικανοποιηθεί.

Αντίθετα, η Κυβέρνηση προτρέπει τους Δήμους να στηριχθούν στην αύξηση των ιδίων εσόδων, μεταφέροντας το οικονομικό βάρος στους πολίτες μέσω τοπικών τελών και φόρων, επιλογή που η Αυτοδιοίκηση έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει ως κοινωνικά άδικη.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συμμετείχε στην κινητοποίηση που εξήγγειλε η ΚΕΔΕ και σήμερα οι υπηρεσίες του δεν εξυπηρέτησαν πολίτες, με εξαίρεση όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, τα οποία λειτούργησαν κανονικά.