ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μεν. Μποκέας : «Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και ουσιαστική στήριξη»
Στην κινητοποίηση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

«Οι Δήμαρχοι ενωμένοι, στηρίζουμε την κινητοποίηση της ΚΕΔΕ έξω από τη Βουλή. Ο Δήμος Μαλεβιζίου δίνει δυναμικό παρών.

Διεκδικούμε ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με σεβασμό και ουσιαστική στήριξη.» δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας από τη Αθήνα όπου συμμετέχει στην κινητοποίηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι.

Παρά τις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ και των Δήμων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα τελευταία τακτικά συνέδρια της Ρόδου και της Αλεξανδρούπολης, η ανάγκη για αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και ιδίως τον Ν. 3852/2010, δεν έχει ικανοποιηθεί.

Αντίθετα, η Κυβέρνηση προτρέπει τους Δήμους να στηριχθούν στην αύξηση των ιδίων εσόδων, μεταφέροντας το οικονομικό βάρος στους πολίτες μέσω τοπικών τελών και φόρων, επιλογή που η Αυτοδιοίκηση έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει ως κοινωνικά άδικη.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου συμμετείχε στην κινητοποίηση που εξήγγειλε η ΚΕΔΕ και σήμερα οι υπηρεσίες του δεν εξυπηρέτησαν πολίτες, με εξαίρεση όλες τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας, τα οποία λειτούργησαν κανονικά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για...

0
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του...

Δήμος Γόρτυνας:Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Γέργερη

0
Ο Δήμος Γόρτυνας – Κοινωνική Υπηρεσία και οι φορείς...

Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για...

0
Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του...

Δήμος Γόρτυνας:Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Γέργερη

0
Ο Δήμος Γόρτυνας – Κοινωνική Υπηρεσία και οι φορείς...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την επέκταση έως τη Σητεία και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Χανίων»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST