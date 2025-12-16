Στ. Αρναουτάκης: «Θετική εξέλιξη η υπογραφή για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση για την επέκταση έως τη Σητεία και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Χανίων»

Την ικανοποίησή του για την υπογραφή της ένταξης του τμήματος Κίσσαμος – Χανιά στη σύμβαση παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), εξέφρασε από το Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Μία ημέρα μετά τη σχετική τελετή υπογραφής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Αθήνα, ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το γεγονός ως μια «πάρα πολύ θετική εξέλιξη», θέτοντας παράλληλα το πλαίσιο των επόμενων διεκδικήσεων της Περιφέρειας για την ολοκλήρωση του άξονα μέχρι τη Σητεία και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο Χανίων.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η χθεσινή υπογραφή ενεργοποιεί ουσιαστικά το δικαίωμα προαίρεσης για το τμήμα από τα Χανιά μέχρι την Κίσσαμο, επιτρέποντας στον ανάδοχο να εκκινήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. «Από την πρώτη στιγμή η Περιφέρειά μας διεκδίκησε ο Βόρειος Οδικός Άξονας να εκτείνεται από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης.

Προτεραιότητα η Παράκαμψη Παχιάς Άμμου και η Σητεία

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επανέλαβε το αίτημα που έθεσε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, καθιστώντας σαφές ότι ο ΒΟΑΚ πρέπει να έχει ενιαία αναπτυξιακή διάσταση.

«Δεν νοείται Βόρειος Οδικός Άξονας αν δεν φτάνει μέχρι τη Σητεία», δήλωσε χαρακτηριστικά, ζητώντας την άμεση προώθηση της παράκαμψης της Παχιάς Άμμου, έργο κρίσιμο για την πρόσβαση στην Ιεράπετρα και τη Σητεία. Παράλληλα, ζήτησε την ταχεία ολοκλήρωση όλων των μελετών που έχουν ήδη ανατεθεί για το τμήμα μέχρι τη Σητεία.

Τα χρονοδιαγράμματα και το Ταμείο Ανάκαμψης

Αναφερόμενος στην πορεία των εργασιών, ο Σταύρος Αρναουτάκης σημείωσε πως τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα στις παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Η προτεραιοποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα έργα οδικής ασφάλειας που βρίσκονται σε εξέλιξη, τονίζοντας ότι θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν βάσει των υπαρχουσών μελετών.

Διεκδίκηση για το Αεροδρόμιο Χανίων

Ο Περιφερειάρχης έθεσε ως στόχο τη σύνδεση του αεροδρομίου Χανίων με τον ΒΟΑΚ στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα έργο που η Περιφέρεια θα διεκδικήσει να υλοποιηθεί μέσω του αναδόχου, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η πληρότητα του οδικού δικτύου.

Κλείνοντας, ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε πως η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σταθερά δίπλα στους Δήμους από τους οποίους διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, ώστε να επιλύονται από κοινού τυχόν προβλήματα. «Μέσα από τη διεκδίκηση και τη συνεργασία, θα μπορέσουμε να δούμε ένα ολοκληρωμένο έργο για το νησί μας, που τόσα χρόνια έχουμε ανάγκη», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.