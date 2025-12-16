Δήμος Γόρτυνας:Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Γέργερη

Ο Δήμος Γόρτυνας – Κοινωνική Υπηρεσία και οι φορείς της Δημοτικής Ενότητας Ρούβα σας προσκαλούν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 18 έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2025, στην Γέργερη («Φουντάνα»).

Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18/12, στις 18:15. Θα παρουσιαστούν ο «χορός των κεριών», από την Ομάδα Γυναικών Γέργερης, καθώς και παραδοσιακές μελωδίες και κάλαντα από την Χορωδία Γέργερης.

Όλες τις ημέρες, θα λειτουργήσει εορταγορά, ενώ θα υπάρξουν και πολλές δραστηριότητες για παιδιά. Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη 18/12 & Παρασκευή 19/12, 17:00 – 21:00, Σάββατο 20/12 & Κυριακή 21/12, 12:00 – 21:00.