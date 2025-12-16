Ηράκλειο : Συλλυπητήριο Ψήφισμα από τα μέλη της παράταξης “Μπροστά για το Επιμελητήριο”για τον αιφνίδιο θάνατο του κ. Μανώλη Κουμαντάκη.

Τα μέλη της παράταξης «Μπροστά για το Επιμελητήριο» εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, Μανώλη Κουμαντάκη ο οποίος, με την επί σειρά ετών συμμετοχή και συνεισφορά του στην εμπορική εκπροσώπηση και στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, πρόσφερε, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στον εμπορικό και κοινωνικό βίο του τόπου.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Επικεφαλής της παράταξης

Μανόλης Αλιφιεράκης