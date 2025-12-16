Δήμος Ρεθύμνης:Εγκαίνια ΄΄Γωνιάς Θηλασμού΄΄ στο χώρου του Κέντρου Κοινότητας

Εγκαινιάστηκε σήμερα η «Γωνιά Θηλασμού», ένας χώρος ζεστός και φιλόξενος που λειτουργεί στο χώρο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης, ο οποίος προσφέρει στις νέες μητέρες τη δυνατότητα να θηλάσουν το μωρό τους με άνεση, ηρεμία και ασφάλεια.

Την πρωτοβουλία δημιουργίας της «Γωνιάς Θηλασμού» ανέλαβε η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα και την υλοποίησαν σε συνεργασία με τα Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ και τη συνδρομή της δραστήριας Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Ρεθύμνου.

Τον αγιασμό τέλεσε ο πατέρας Σωκράτης Ξενικάκης, Εφημέριος στον Ι.Ν. 4ων Μαρτύρων, ο οποίος ευχήθηκε η νέα δομή και οι νέες μητέρες να έχουν την ευλογία του γεννηθέντος Χριστού.

Στην τελετή παρευρέθησαν η Αντιδήμαρχος Δρ Ελευθεριάδου Αννα, η Δ/ντρια κ. Υπερηφάνου Ιωάννα και η Πρ/νη της Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Κατιμερτζόγλου Ζαμπία, η εκπρόσωπος της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου κ. Κατιμερτζόγλου Ασπασία και τα Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ.

Ικανοποιημένη από την εκπλήρωση του στόχου που μοιράστηκε με τους υποστηρικτές του μητρικού θηλασμού στο Ρέθυμνο, η Αντιδήμαρχος τόνισε πως η νέα δομή αποτελεί ένδειξη πολιτισμού για μια σύγχρονη πόλη που επενδύει στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και σέβεται τη μητρότητα και την οικογένεια.

Ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες της στην Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας, τη Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου και τους ιδιώτες συμπολίτες που συνέδραμαν με τις γενναιόδωρες δωρεές τους τον εξοπλισμό της νέας δομής και στην εκτύπωση του καλαίσθητου έντυπου ενημερωτικού υλικού που διανέμεται για την προαγωγή του θηλασμού.

Όπως επισήμανε η κα Ελευθεριάδου, η «Γωνιά θηλασμού» διαθέτει κλιματισμό , τουαλέτα για ΑμεΑ, αλαξιέρα για βρέφη και διευκολύνσεις για μητέρες,

ρεθυμνιώτισσες αλλά και επισκέπτριες, οι οποίες επιθυμούν να θηλάσουν το μωρό τους και έχουν μαζί τους και άλλα τους παιδιά.

Αναφορά στα πολλαπλά, βιολογικά και συναισθηματικά οφέλη του μητρικού θηλασμού για το βρέφος αλλά και για τη μητέρα, έκανε η κα Κατιμερτζόγλου Ασπασία η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία ως Μαία στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

αφού συνεχάρη την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που «..απέδειξε εμπράκτως με την πρωτοβουλία της ότι η πολύτιμη διαδικασία του μητρικού θηλασμού μπορεί να εξελιχθεί και δημόσια, ενθαρρύνοντας τα μέλη της κάθε νέας οικογένειας αλλά και την κοινωνία μας στην αξιοποίηση αυτού του θησαυρού για τη θωράκιση της υγείας των νεογνών».