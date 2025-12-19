Διεθνή

Χτυπήθηκε πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας νότια της Κρήτης

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφτασε στη Μεσόγειο.

Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη σημειώθηκε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία καθώς για πρώτη φορά εξαπολύθηκε επίθεση εκτός των δυο χωρών.

Η Ουκρανία έπληξε για πρώτη φορά πετρελαιοφόρο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας «μέσα στα ουδέτερα ύδατα» της Μεσογείου, ανακοίνωσε σήμερα πηγή στους κόλπους των ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας SBU.

Το χτύπημα έγινε ενώ το πλοίο έπλεε νότια της Κρήτης.

«Η SBU έπληξε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ένα πετρελαιοφόρο του ρωσικού αποκαλούμενου ‘σκιώδους στόλου’, το QENDIL», διευκρίνισε η πηγή. «Η Ρωσία χρησιμοποιούσε αυτό το πετρελαιοφόρο για να παρακάμπτει τις κυρώσεις» και να χρηματοδοτεί «τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο εν λόγω αξιωματούχος της SBU διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία και ότι το πετρελαιοφόρο ήταν άδειο τη στιγμή της επίθεσης.

newsit.gr

Προηγούμενο άρθρο
Τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ: Μόλις δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί
ΠΚ team
ΠΚ team
