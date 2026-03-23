Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες την 25η Μαρτίου; Το σχεδόν ξεχασμένο ελληνικό έθιμο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Γιατί χτυπούσαν κατσαρόλες και κουδούνια την 25η Μαρτίου; Το έθιμο του «Διωγμού των Φιδιών», η ιστορία του, η θρησκευτική του σημασία και πού επιβιώνει σήμερα.

Σε πολλά ελληνικά χωριά, η 25η Μαρτίου δεν ξεκινούσε μόνο με παρελάσεις και παραδοσιακό μπακαλιάρο. Παλαιότερα, τα ξημερώματα της γιορτής του Ευαγγελισμού, ο ήχος από κατσαρόλες, τενεκέδες και κουδούνια αντηχούσε στις αυλές των σπιτιών.

Δεν ήταν απλώς παιδικό παιχνίδι. Ήταν ένα από τα πιο ιδιαίτερα λαογραφικά έθιμα καθαρμού, γνωστό ως «Διωγμός των Φιδιών», που συμβολίζει τη νίκη του φωτός απέναντι στο σκοτάδι.

Γιατί ο Μάρτης θεωρούνταν επικίνδυνος μήνας
Ο Μάρτιος θεωρείται μήνας μετάβασης:

Ο χειμώνας αποχωρεί

Η άνοιξη έρχεται

Η φύση «ξυπνά»

Για τους ανθρώπους της υπαίθρου, όμως, το ξύπνημα της φύσης σήμαινε και την επανεμφάνιση φιδιών, σαυρών, και εντόμων.

Η προστασία του σπιτιού και των ζώων ήταν ζωτικής σημασίας.

Ο θόρυβος ως προστατευτικό σύμβολο
Σύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, ο δυνατός θόρυβος είχε αποτρεπτική δύναμη απέναντι στο κακό.

Τα παιδιά γύριζαν γύρω από:

σπίτια

αποθήκες

στάβλους

φωνάζοντας ρυθμικά:

«Έξω φίδια και κάμπες, μέσα υγεία και χαρές!»
«Φεύγετε φίδια, έρχεται ο Βαγγέλιος με το σπαθί!»

Ο θόρυβος λειτουργούσε συμβολικά ως «πνευματική και φυσική άμυνα» της οικογένειας.

Σύνδεση με τον Ευαγγελισμό και τη θρησκεία
Το έθιμο συνδέθηκε αργότερα με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Στη λαϊκή παράδοση:

Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ συμβολίζει τη νίκη του καλού

Το φίδι συμβολίζει τον πειρασμό και το κακό

Έτσι το έθιμο απέκτησε και χριστιανικό συμβολισμό, χωρίς να χάσει τις παγανιστικές του ρίζες.

Πού επιβιώνει σήμερα το έθιμο
Ήπειρος
Ιδιαίτερα σε χωριά Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στερεά Ελλάδα
Ο ήχος από κουδούνια θυμίζει έντονα αποκριάτικα έθιμα.

Πελοπόννησος
Σε ορεινές αγροτικές κοινότητες όπου διατηρείται η παραδοσιακή ζωή.

Η λαογραφική σημασία του εθίμου
Οι λαογράφοι θεωρούν ότι το έθιμο συνδέεται με αρχαίες τελετουργίες καθαρμού και προστασίας της κοινότητας.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η αρχαία παράδοση, η χριστιανική πίστη και η αγροτική καθημερινότητα συνυπάρχουν στον ελληνικό πολιτισμό.

Γιατί το έθιμο συγκινεί ακόμη
Ο «Διωγμός των Φιδιών» θυμίζει ότι οι παραδόσεις δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι συλλογική μνήμη, πολιτισμός και τρόπος κατανόησης του κόσμου γύρω μας.

politika-kritis-ad
