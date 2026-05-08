Συναυλία Metallica: Υπερυψωμένη πλατφόρμα για ΑμεΑ και γιλέκα δόνησης για κωφά και βαρήκοα άτομα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι παροχές των διοργανωτών για την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Ειδική πρόβλεψη για την ασφαλή και άνετη πρόσβαση ΑμεΑ υπάρχει από τους διοργανωτές της μεγάλης συναυλίας των Metallica που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, άτομο της παραγωγής θα βρίσκεται στο ειδικό Σημείο Συνάντησης (Meeting Point), στις 16.00. στις 18.00 και στις 19.30 προκειμένου να οδηγήσουν τα εμποδιζόμενα άτομα προς τις θέσεις τους.

Επισημαίνεται επίσης πως για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑμεΑ θα υπάρχει υπερυψωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας, με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν οριστεί από το ΟΑΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση ειδικά καταρτισμένο προσωπικό θα βρίσκεται στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του event για την υποστήριξη ΑμεΑ.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη deafVest, θα διατίθενται σε κωφά και βαρήκοα άτομα γιλέκα δόνησης που μετατρέπουν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν τον ρυθμό και την ένταση της συναυλίας.

Θα υπάρχει επίσης και ειδικά διαμορφωμένος χώρος για άτομα που θα χρειαστούν ένα ήρεμο περιβάλλον προκειμένου να αποφορτιστούν από τον θόρυβο και την ένταση της συναυλίας.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

