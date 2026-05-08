Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για πορνογραφία ανηλίκων, κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αστυνομική επιχείρηση «Broken chain» για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Σε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ με την κωδική ονομασία «Broken Chain» ήρθε στο φως κύκλωμα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ σε βάρος ακόμη τριών σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Η υπόθεση του κυκλώματος για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένες ψηφιακές έρευνες και ανάλυση δεδομένων με εξειδικευμένα εργαλεία κυβερνοεγκληματολογίας.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (08.05.2026), εντοπίστηκαν στην Ελλάδα χρήστες που, μέσω συγκεκριμένων ηλεκτρονικών ιχνών, φέρονται να είχαν πρόσβαση και να προέβαιναν σε διαμοιρασμό αρχείων παράνομου περιεχομένου.

Το υλικό αφορά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας στον εντοπισμό των οικιακών συνδέσεων και των τόπων κατοικίας τους.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση σε διάστημα τριών ημερών, από 5 έως 7 Μαΐου, με έρευνες σε σπίτια των υπόπτων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 USB αποθηκευτικά μέσα και δύο φορητοί υπολογιστές.

Σε επιτόπιους ελέγχους ψηφιακών πειστηρίων που διενεργήθηκαν σε δύο από τους κατηγορούμενους εντοπίστηκε εκτεταμένο παράνομο υλικό, γεγονός που οδήγησε και στη σύλληψή τους.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά μέσα έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση και αξιολόγηση.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Η δικογραφία για τα υπόλοιπα τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να διαβιβαστεί αρμοδίως.

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νεκρός εργάτης σε βιομηχανία στη Χαλκίδα –...

0
Ο εργάτης φέρεται να εκτελούσε απαραίτητες επισκευές σε ένα...

Φονικό στην Αμμουδάρα: Σε θρίλερ εξελίσσεται η...

0
Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας...

Νεκρός εργάτης σε βιομηχανία στη Χαλκίδα –...

0
Ο εργάτης φέρεται να εκτελούσε απαραίτητες επισκευές σε ένα...

Φονικό στην Αμμουδάρα: Σε θρίλερ εξελίσσεται η...

0
Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Επόμενο άρθρο
Συναυλία Metallica: Υπερυψωμένη πλατφόρμα για ΑμεΑ και γιλέκα δόνησης για κωφά και βαρήκοα άτομα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Νεκρός εργάτης σε βιομηχανία στη Χαλκίδα – Καταπλακώθηκε από φορτηγό

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο εργάτης φέρεται να εκτελούσε απαραίτητες επισκευές σε ένα...

Φονικό στην Αμμουδάρα: Σε θρίλερ εξελίσσεται η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου στις φυλακές

ΠΚ team ΠΚ team -
Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας...

Συναυλία Metallica: Υπερυψωμένη πλατφόρμα για ΑμεΑ και γιλέκα δόνησης για κωφά και βαρήκοα άτομα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι παροχές των διοργανωτών για την προσβασιμότητα των εμποδιζόμενων...

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST