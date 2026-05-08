Φονικό στην Αμμουδάρα: Σε θρίλερ εξελίσσεται η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου στις φυλακές

Κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας η μεταφορά τους στις φυλακές.

Πολλά τα σενάρια για τη μεταφορά των δύο κρατουμένων, του 54χρονου και της συζύγου που προφυλακίστηκαν για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού του απόγευμα της περασμένης Κυριακής.

Το ζευγάρι, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, οι οποίοι για λόγους ασφαλείας μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, κρίθηκε προφυλακιστέο.

Ο 54χρονος καθ ομολογίαν δράστης του φονικού και η 56χρονη σύζυγος του θα μεταφερθούν το πρωί του Σαββάτου στις φυλακές Κορυδαλλού κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας.

Και ενώ όλοι περίμεναν ότι η κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταφέρει τους δύο δράστες στο λιμάνι του Ηρακλείου και με το πλοίο της γραμμής θα μεταφερθούν στον Πειραιά τελικά σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες του patris.gr, μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο άνδρας θα παραμείνει για κάποιο εύλογο διάστημα σε κελί προστασίας καθώς οι αρχές εκτιμούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντασης ή ακόμη και επίθεσης σε βάρος του από άλλους κρατούμενους.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ