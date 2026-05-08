Αναζήτηση
ΔιεθνήΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι επιχειρεί η Τουρκία με το νέο νομοσχέδιο για τις «αμφισβητούμενες περιοχές» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το δημοσίευμα του Bloomberg για τις κινήσεις της Άγκυρας που εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να προβληθούν και στο εσωτερικό ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τόσο με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ όσο και με τα Θαλάσσια Πάρκα.

Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα των ανταποκριτών του Bloomberg στην Άγκυρα, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο προκειμένου να κατοχυρώσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Κίνηση που, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα, ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση σε μια περιοχή με υφιστάμενα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας, όπως αναφέρεται, για να παγιώσει τις διεκδικήσεις της και να δηλώσει επίσημα δικαιώματα επί πιθανών ενεργειακών πόρων φυσικού αερίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Από το δημοσίευμα βεβαίως δεν είναι σαφές τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας, καθώς έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ τα παράνομα και μονομερώς χαραγμένα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο, και εάν πρόκειται απλώς για νομοθετική ρύθμιση με βάση αυτά τα δεδομένα.

Στο Αιγαίο, βεβαίως, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς θα προβλέπει αυτή η ρύθμιση, καθώς η Τουρκία επανειλημμένα έχει αμφισβητήσει όχι απλώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και την κυριαρχία νησιών, διεκδικώντας έτσι παράνομα θαλάσσιες ζώνες που ανήκουν στην κυριαρχία της Ελλάδας.

Οι κινήσεις αυτές της Άγκυρας εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να προβληθούν και στο εσωτερικό ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τόσο με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ όσο και με τα Θαλάσσια Πάρκα και τη συμφωνία με την Chevron για τις έρευνες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

ΠΗΓΗ: http://protothema.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών...

0
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και...

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση...

0
Τι προβλέπεται για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Όσα πρέπει...

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών...

0
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και...

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση...

0
Τι προβλέπεται για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Όσα πρέπει...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση και πρόστιμα
Επόμενο άρθρο
To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

ΠΚ team ΠΚ team -
Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και...

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τα SOS για καθαρισμό, δήλωση και πρόστιμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπεται για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Όσα πρέπει...

Η Ryanair κλείνει τη βάση 3 στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 και αναστέλλει τις λειτουργίες της σε Ηράκλειο και Χανιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Ποια δρομολόγια καταργούνται σε Ηράκλειο και Χανιά. H Ryanair γνωστοποίησε...

Ο «χρυσός» Μάιος και η γαστρονομική υπεροχή της Κρήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Διεθνής προβολή του νησιού ως ιδανικού ανοιξιάτικου προορισμού με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST