Τι επιχειρεί η Τουρκία με το νέο νομοσχέδιο για τις «αμφισβητούμενες περιοχές» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Το δημοσίευμα του Bloomberg για τις κινήσεις της Άγκυρας που εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να προβληθούν και στο εσωτερικό ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τόσο με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ όσο και με τα Θαλάσσια Πάρκα.

Ερωτήματα προκαλεί δημοσίευμα των ανταποκριτών του Bloomberg στην Άγκυρα, σύμφωνα με το οποίο η Τουρκία ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο προκειμένου να κατοχυρώσει θαλάσσια δικαιοδοσία σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Κίνηση που, σύμφωνα με πηγές τις οποίες επικαλείται το δημοσίευμα, ενδέχεται να προκαλέσει νέα ένταση σε μια περιοχή με υφιστάμενα και πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί το πρώτο βήμα της Τουρκίας, όπως αναφέρεται, για να παγιώσει τις διεκδικήσεις της και να δηλώσει επίσημα δικαιώματα επί πιθανών ενεργειακών πόρων φυσικού αερίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Από το δημοσίευμα βεβαίως δεν είναι σαφές τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας, καθώς έχει ήδη καταθέσει στον ΟΗΕ τα παράνομα και μονομερώς χαραγμένα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της στην Ανατολική Μεσόγειο, και εάν πρόκειται απλώς για νομοθετική ρύθμιση με βάση αυτά τα δεδομένα.

Στο Αιγαίο, βεβαίως, δεν είναι γνωστό τι ακριβώς θα προβλέπει αυτή η ρύθμιση, καθώς η Τουρκία επανειλημμένα έχει αμφισβητήσει όχι απλώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά και την κυριαρχία νησιών, διεκδικώντας έτσι παράνομα θαλάσσιες ζώνες που ανήκουν στην κυριαρχία της Ελλάδας.

Οι κινήσεις αυτές της Άγκυρας εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να προβληθούν και στο εσωτερικό ως απάντηση στις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, τόσο με την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ όσο και με τα Θαλάσσια Πάρκα και τη συμφωνία με την Chevron για τις έρευνες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

