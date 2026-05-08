Η Ryanair κλείνει τη βάση 3 στη Θεσσαλονίκη τον χειμώνα του 2026 και αναστέλλει τις λειτουργίες της σε Ηράκλειο και Χανιά

Ποια δρομολόγια καταργούνται σε Ηράκλειο και Χανιά.

H Ryanair γνωστοποίησε το κλείσιμο της βάσης των τριών αεροσκαφών της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, καθώς και τις λειτουργικές δραστηριότητες της στα αεροδρόμια Χανίων και Ηρακλείου για την χειμερινή περίοδο.

Η αεροπορική εταιρεία αποδίδει την απόφασή της στις αυξημένες χρεώσεις των ελληνικών αεροδρομίων, στρέφοντας τα πυρά της κυρίως κατά της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών υποστηρίζοντας ότι δεν μετακύλισαν στους επιβάτες τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ADF/ΤΑΝΑ), την οποία είχε αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση.

Τα δρομολόγια που καταργούνται στην Κρήτη

Σύμφωνα με τη Ryanair, το χειμερινό πρόγραμμα του 2026 θα είναι μειωμένο κατά 45% σε σχέση με τον χειμώνα του 2025, με συνέπεια:

• Απώλεια 700.000 αεροπορικών θέσεων

• Κατάργηση 12 διεθνών και εσωτερικών δρομολογίων

• Κλείσιμο δύο αεροδρομίων για τη χειμερινή περίοδο, στα Χανιά και το Ηράκλειο

• Απόσυρση 3 αεροσκαφών με βάση τη Θεσσαλονίκη, επένδυσης ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων

Τα δρομολόγια που καταργούνται είναι:

• Θεσσαλονίκη – Βερολίνο

• Θεσσαλονίκη – Χανιά

• Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη Hahn

• Θεσσαλονίκη – Γκέτεμποργκ

• Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο

• Θεσσαλονίκη – Niederrhein

• Θεσσαλονίκη – Πόζναν

• Θεσσαλονίκη – Στοκχόλμη

• Θεσσαλονίκη – Βενετία Treviso

• Θεσσαλονίκη – Ζάγκρεμπ

• Αθήνα – Μιλάνο Μπέργκαμο

• Χανιά – Πάφος

Η αιτία της σύγκρουσης

Η ελληνική κυβέρνηση είχε αποφασίσει τη μείωση του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων κατά 75%, από 12 ευρώ σε 3 ευρώ ανά επιβάτη, από τον Νοέμβριο του 2024, με στόχο την ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης και του τουρισμού εκτός θερινής περιόδου εξήγησαν τα στελέχη σε συνέντευξη τυπου πριν από λίγο στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Ωστόσο, η Ryanair καταγγέλλει ότι τα περισσότερα ελληνικά αεροδρόμια – κυρίως όσα διαχειρίζεται η Fraport Greece – δεν μετέφεραν αυτή τη μείωση στους επιβάτες, ενώ παράλληλα αύξησαν τις χρεώσεις αεροδρομίου.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, τα τέλη στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον αυξημένα κατά 66% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την πανδημία Covid-19, ενώ και το αεροδρόμιο της Αθήνας προχωρά σε αυξήσεις χρεώσεων για τον χειμώνα του 2026.

Η Ryanair εκτιμά ότι τα ελληνικά αεροδρόμια έχουν καταστεί μη ανταγωνιστικά για τη χειμερινή περίοδο, οδηγώντας την εταιρεία στην ανακατανομή αεροσκαφών και δρομολογίων σε αγορές όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η Θεσσαλονίκη θα δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς η Ryanair παρείχε το 90% της διεθνούς χωρητικότητας της πόλης κατά τον προηγούμενο χειμώνα.

Το σχέδιο ανάπτυξης που «παγώνει»

Παράλληλα, η Ryanair αποκάλυψε ότι είχε καταθέσει στην ελληνική κυβέρνηση πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε:

• αύξηση της επιβατικής κίνησης στα 12 εκατ. επιβάτες ετησίως (+70%)

• προσθήκη 10 νέων αεροσκαφών

• επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων

• δημιουργία 50 νέων δρομολογίων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι το επενδυτικό αυτό σχέδιο μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον «παγώσουν» τα τέλη αεροδρομίων και εφαρμοστεί πλήρως η κυβερνητική μείωση του ADF προς όφελος των επιβατών.

«Η Ελλάδα χάνει ευκαιρίες»

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε ότι η εταιρεία «με λύπη» προχωρά στις περικοπές, τονίζοντας πως πρόκειται για «μειώσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί».

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει επενδύσεις, τουρισμό και θέσεις εργασίας, όσο – όπως είπε – η Fraport Greece και το αεροδρόμιο της Αθήνας συνεχίζουν να διατηρούν υψηλές χρεώσεις αντί να αξιοποιούν τη φορολογική μείωση που αποφάσισε η κυβέρνηση.

«Υπάρχει η ευκαιρία για σημαντική ανάπτυξη της αεροπορικής κίνησης όλο τον χρόνο, όμως αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν τα ελληνικά αεροδρόμια γίνουν ξανά ανταγωνιστικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.