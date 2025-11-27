Crete Marketing Days 2025: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι ήταν μαζί μας Ρέθυμνο, 23 Νοεμβρίου 2025

Το πρώτο Crete Marketing Days ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2025, στο Theartemis Palace στο Ρέθυμνο, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες από τον χώρο του τουρισμού, του εμπορίου, της εστίασης, των υπηρεσιών και του digital marketing, τόσο δια ζώσης όσο και online.

Η διοργανωτική ομάδα του Crete Marketing Days και η Interbrain Digital Marketing Agency θέλουμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ:

Σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην αίθουσα αλλά και μέσω της online μετάδοσης, επενδύοντας τον χρόνο σας για να αναβαθμίσετε την εμπορική και ψηφιακή σας στρατηγική.

Στους ομιλητές που μοιράστηκαν μαζί μας γνώσεις, εργαλεία και πραγματικά case studies, δίνοντας πρακτικές απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα.

Στους συνεργάτες, υποστηρικτές και χορηγούς της διοργάνωσης, που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε το Crete Marketing Days να στηθεί με υψηλές προδιαγραφές περιεχομένου, οργάνωσης και εμπειρίας.

Στην ομάδα του Theartemis Palace για τη φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση, καθώς και σε όλους τους τεχνικούς συνεργάτες για τη ζωντανή μετάδοση και την κάλυψη του υλικού.

Ήχος: Τίμος Βροντάκης

Εικόνα: Μανώλης Δομαζάκης

Φωτογραφίες: Γιώργος Κατάκη

Όσοι συμμετέχοντες είχαν εγγραφεί στην εκδήλωση, θα έχουν πρόσβαση στο υλικό του σεμιναρίου on demand για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορούν να επανέλθουν στα σημεία που τους ενδιαφέρουν και να εφαρμόσουν πιο στοχευμένα όσα συζητήθηκαν.

Παράλληλα, μέσα από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που έχετε ήδη λάβει, θα συλλέξουμε ανατροφοδότηση για να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα του Crete Marketing Days και νέες θεματικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Το Crete Marketing Days φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν θεσμό γνώσης και διασύνδεσης για τις επιχειρήσεις της Κρήτης και όχι μόνο. Η δική σας συμμετοχή και στήριξη είναι ο βασικός λόγος που κάνουμε ήδη το επόμενο βήμα.

Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κομμάτι αυτής της πρώτης διοργάνωσης

και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα Crete Marketing Days.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Interbrain – Digital Marketing Agency

Website: https://interbrain.gr

Email: hello@interbrain.gr

Email: info@cretemarketingdays.gr

Τηλ.: 2831 10 36 36