Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Π.Ε. Ρεθύμνης «Αροθυμία» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Π.Ε. Ρεθύμνης «Αροθυμία.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος κα Παναγιώτα Ιωαννίδου, η Γενική Γραμματέας κα Άννα Σαρηγιαννίδου και το μέλος κα Ρέβεκκα Γάσπαρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διατήρηση και ανάδειξη της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζει ο Σύλλογος για το προσεχές διάστημα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης εξέφρασε τη στήριξή της στις προσπάθειες του Συλλόγου και επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων με πολιτιστικούς συλλόγους που συμβάλλουν ενεργά στη διάσωση και προώθηση της ιστορικής μνήμης και της παράδοσης.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά την κα Λιονή για τη θερμή υποδοχή και την εποικοδομητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη διάθεση συνέχισης της συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της πολιτιστικής δραστηριότητας του Ρεθύμνου.