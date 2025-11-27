ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Π.Ε. Ρεθύμνης «Αροθυμία» στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων και Φίλων Π.Ε. Ρεθύμνης «Αροθυμία.

Τον Σύλλογο εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος κα Παναγιώτα Ιωαννίδου, η Γενική Γραμματέας κα Άννα Σαρηγιαννίδου και το μέλος κα Ρέβεκκα Γάσπαρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη διατήρηση και ανάδειξη της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι δράσεις και πρωτοβουλίες που σχεδιάζει ο Σύλλογος για το προσεχές διάστημα.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης εξέφρασε τη στήριξή της στις προσπάθειες του Συλλόγου και επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας των τοπικών φορέων με πολιτιστικούς συλλόγους που συμβάλλουν ενεργά στη διάσωση και προώθηση της ιστορικής μνήμης και της παράδοσης.

Η αντιπροσωπεία του Συλλόγου ευχαρίστησε θερμά την κα Λιονή για τη θερμή υποδοχή και την εποικοδομητική συζήτηση, υπογραμμίζοντας τη διάθεση συνέχισης της συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της πολιτιστικής δραστηριότητας του Ρεθύμνου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Σχολή Ασωμάτων : Συνέργειες και εξωστρέφεια

0
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία...

Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης :...

0
"ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ": "Ξεκινώντας ένα δίκτυο...

Η Σχολή Ασωμάτων : Συνέργειες και εξωστρέφεια

0
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία...

Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης :...

0
"ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ": "Ξεκινώντας ένα δίκτυο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Crete Marketing Days 2025: Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” σε όλους όσοι ήταν μαζί μας
Επόμενο άρθρο
Μετάβαση Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη.Χ.Μαρινάκη στην Αθήνα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Magic Black Friday της SKY express ξεκίνησε με έκπτωση έως 70% σε Ελλάδα και εξωτερικό!

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κλείστε τη θέση σας μέχρι και 01/12/2025 σε economy...

Η Σχολή Ασωμάτων : Συνέργειες και εξωστρέφεια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία...

Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης : “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ”

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
"ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ": "Ξεκινώντας ένα δίκτυο...

Μετάβαση Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη.Χ.Μαρινάκη στην Αθήνα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σειρά συναντήσεων για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST