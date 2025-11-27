Μετάβαση Δημάρχου Ρεθύμνης Γιώργη.Χ.Μαρινάκη στην Αθήνα

Σειρά συναντήσεων για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων του Δήμου Ρεθύμνης θα έχει ο Δήμαρχος κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης στο ταξίδι του στην Αθήνα, όπου θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα.

Σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου θα συζητήσουν εκτενώς την προώθηση του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ρεθύμνης», το οποίο εντάχθηκε πρόσφατα στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» με προϋπολογισμό 1.503.311,64 ευρώ. Στο πλαίσιο των διαδικασιών προς την δημοπράτηση του έργου θα συζητηθούν επιδιωκόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την διαμόρφωση των τελικών δράσεων που θα περιληφθούν στην προς υλοποίηση πράξη.

Θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών κ. Βασίλη Σιαδήμα, με τον οποίο και θα συζητήσουν την προώθηση σημαντικών έργων υποδομών και αναπτυξιακών δράσεων του Δήμου Ρεθύμνης.

Επίσης ο Δήμαρχος Ρεθύμνης ως Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Hellenic Water Forum 2025, μέσα από τις εργασίες του οποίου επιδιώκεται να τεθούν οι προβληματισμοί αναφορικά με τις δυνατότητες της χώρας μας, να συγκλίνει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ανθεκτικότητας Υδάτων (European Water Resilience Strategy) αναδεικνύοντας τη σημερινή κατάσταση και προβάλλοντας παράλληλα στρατηγικές υλοποίησης για τη βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της κοινωνίας από τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό.

Στο πλαίσιο του Hellenic Water Forum 2025 συμμετέχουν κυβερνητικοί φορείς, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική κοινότητα και ο επιχειρηματικός κόσμος με στόχο να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μίας Ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής Υδατικών Πόρων που οφείλει να έχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, σεβόμενη τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ο κ. Δήμαρχος θα επιστρέψει στο Ρέθυμνο το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της απουσίας του θα τον Αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Δήμου Ρεθύμνης κ. Στέλιος Σπανουδάκης.