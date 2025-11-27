Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης : “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ”

“ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ”: “Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης”- Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, διοργανώνει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, το Εθελοντικό Σωματείο, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ”, με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και σε συνεργασία με το Σωματείο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία “Δικαίωμα στη Ζωή”.

Η εκδήλωση με τίτλο, “Ξεκινώντας ένα δίκτυο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης”, αποτελεί την απαρχή μιας σειράς δράσεων που θα έχουν ως πυρήνα τη στήριξη, την παρουσία και τη βοήθεια στις απαιτήσεις, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που εμπεριέχουν τα κοινωνικά ζητήματα, σε διαρκή επαφή και συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, δομές και κάθε σχετικό φορέα.

Το εθελοντικό σωματείο, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ”, αποτελεί την πραγμάτωση ενός κοινωνικού σκοπού, μιας απαίτησης της κοινωνίας με όραμα και ελπίδα να προσφέρει με ενσυναίσθηση, ευαισθησία και σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Σκοπός και βασικός ρόλος του σωματείου είναι η κοινωφελής δράση, η ανιδιοτελής προσφορά και η συνεργασία. Με τη δημιουργία ενός δικτύου ενεργών πολιτών και φορέων, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχει “ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ” στην ανάγκη, στις δυσκολίες, στη σιωπή ή στο συναίσθημα και φιλοδοξεί να αποδείξει έμπρακτα ότι το ΜΑΖΙ μπορεί να αποτελέσει θεμελιώδη αρχή και στάση ζωής.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

-Ιφιγένεια Καραζιώτου, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας, «Η σημασία του δικτύου»

-Ελένη Γερακάκη- Κοινωνική Επιστήμονας, «Οι προκλήσεις του εθελοντισμού στη σύγχρονη εποχή»

-Χριστίνα Παπαδάκη-Γραμματέας του Συλλόγου «Κανείς μόνος», «Τα πρόσωπα και οι μορφές της μοναξιάς»

-Παύλος Σημαντηράκης- Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου «Δικαίωμα στη Ζωή», «Συμπερίληψη – Δομές και υπηρεσίες για Παιδιά και Ενήλικες με Αναπηρία».

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης, καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σ’ αυτή την εκδήλωση κοινωνικής δικτύωσης και αλληλεγγύης, ώστε όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν:

“Μαζί να στηρίξουμε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, να μοιραστούμε γνώσεις και εμπειρίες, μα προπαντός με βαθιά ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης να δεσμευτούμε σε λύσεις που θα ενισχύουν την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση και την αρωγή στο συνάνθρωπό μας. Το Δίκτυο χρειάζεται τη συμμετοχή σας”.