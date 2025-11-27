Η Σχολή Ασωμάτων : Συνέργειες και εξωστρέφεια

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Σχολής Ασωμάτων με κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους, που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPARC, Sustainable Parasite Control in Grazing Ruminants .

Πρόκειται για ερευνητικό έργο, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe (Thematic Network). Ξεκίνησε το 2024 με στόχο τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής (European Community of Practice) για την καθιέρωση ορθών και βιώσιμων πρακτικών για τον ολοκληρωμένο έλεγχο των νηματωδών παρασίτων στα μηρυκαστικά.

Η Σχολή Ασωμάτων έχει υπογράψει επίσημη συμφωνία συνεργασίας με το έργο και συμμετέχει στην επέκταση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πρακτικής και στην εκπαίδευση των κτηνοτρόφων.

Κατά την επίσκεψη των εταίρων και ωφελούμενων του έργου, έγινε λεπτομερής παρουσίαση από την Ασπασία Σταυρουλάκη, υπεύθυνη του φορέα διαχείρισης της Σχολής Ασωμάτων , των στόχων και της επαναλειτουργίας, καθώς και των προβλεπόμενων κτηριακών εγκαταστάσεων και δομών, όπως προκύπτουν από την ολοκληρωμένη μελέτη της Περιφέρειας Κρήτης.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις προσωρινές εγκαταστάσεις της Σχολής, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τοπική φυλή προβάτου (Σφακίων) και τις ιδιαιτερότητες βόσκησης και εκτροφής. Τέλος επισκέφθηκαν μονάδα παραγωγής τυροκομικών προϊόντων και βιολογικού γιαουρτιού, τις εγκαταστάσεις εκτροφής μεικτού τύπου, του αρμεκτηρίου και απογαλακτισμού της τοπικής επιχείρησης.

Στις 13 Νοεμβρίου, άρχισαν οι εργασίες υλοποίησης του έργου “Carobshield” όσον αναφορά την εκπόνηση των εργασιών προετοιμασίας φύτευσης των δέντρων χαρουπιάς σε εκτάσεις της Σχολής Ασωμάτων, αλλά και στις πυρόπληκτες περιοχές των χωριών του δήμου, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2024 στην περιοχή Αμπαδιάς.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο επισκέφθηκε την περιοχή των χωριών Αποδούλου, Αγίου Ιωάννη και έγινε καταγραφή συγκεκριμένων σημείων, όπου θα φυτευτούν δέντρα τα οποία θα λειτουργήσουν στο μέλλον ως πυροφράκτες. Σε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο του Δήμου Αμαρίου, κ. Ψαρουδάκη Μανόλη, η αναδάσωση της περιοχής θα πρέπει να γίνει περιμετρικά των χωριών στις εισόδους. Το δέντρο της χαρουπιάς προσφέρει αντιπυρική προστασία σε αντίθεση με άλλα δέντρα, οι χαρουπιές εμποδίζουν και καθυστερούν την εξάπλωση πυρκαγιάς.

Τουλάχιστον διττή η ιδιότητα της χαρουπιάς, που σύμφωνα με τους στόχους του έργου Carobshield, αποτελεί εκτός από πυροπροστασία και εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφή στην κτηνοτροφία. Η παραγωγή των χαρουπιών από τα 2.000 δέντρα που προβλέπεται να φυτευτούν, θα αξιοποιηθεί στο μέλλον για το ζωικό κεφάλαιο της Σχολής και σε πιλοτικές εφαρμογές εκτροφών και βόσκησης.

Το έργο CAROBSHIELD με τίτλο «Η χαρουπιά ασπίδα του αγροοικοσυστήματος απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής» υλοποιείται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα–Κύπρος 2021–2027.

Στο έργο συμμετέχουν εκτός από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τον Δήμο Αμαρίου, εταίροι από την Κύπρο και την Ρόδο.

Παράλληλα, στις εκτάσεις της Σχολής Ασωμάτων, έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία σποράς ζωοτροφών σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Αμαρίου. Μια πρακτική που ξεκίνησε με την σπορά του 2024 και απέδωσε μια γόνιμη συνεργασία με τον θερισμό το 2025. Περίπου 360 στρέμματα γης θα οργωθούν και θα καλλιεργηθούν και φέτος με μονοετή και πολυετή σπορά ζωοτροφών.

Τέλος, η Σχολή Ασωμάτων θα συμμετέχει στο τριήμερο «Ημέρες Καινοτομίας – Innodays» που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 28 ως την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες Ηρακλείου.

Ενημέρωση και παρουσίαση του Δικτύου Έρευνας και Ανάπτυξης Σχολής Ασωμάτων μπορείτε να βρείτε στο περίπτερο της Σχολής Ασωμάτων A01.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, την Παρασκευή, 28/11/202 στις 13.20 έχει προγραμματιστεί ομιλία από την Δρ. Σμαράγδα Σωτηράκη – Ερευνήτρια ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Μέλος ΔΣ Σχολής Ασωμάτων, με τίτλο «Από την Παράδοση στην έρευνα: Το μέλλον της αιγοπροβατοτροφίας στο ορεινό ξηροθερμικό περιβάλλον της Κρήτης»