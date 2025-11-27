Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Ηρακλείου για την αποκατάσταση της ομαλότητας στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τη μεγάλη οικονομική πίεση που βιώνει ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ευρύτερες συνέπειες στην τοπική οικονομική δραστηριότητα, επισημαίνει με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Τσιάρα και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών κ Κυριάκο Πιερρακάκη ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Καρκανάκης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κατάσταση έχει λάβει διαστάσεις συστημικού κινδύνου για τον παραγωγικό ιστό της Κρήτης καθώς, διαπιστώνεται ότι εδώ και μήνες σημαντικά ποσά παραμένουν δεσμευμένα, στερώντας αναγκαία ρευστότητα από τους παραγωγούς, την τοπική αγορά και συνολικά την πραγματική οικονομία.

Αναλυτικά ο κ. Καρκανάκης αναφέρει στην επιστολή του:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου επιθυμεί να σας μεταφέρει την ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά και στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, ως αποτέλεσμα των παρατεταμένων καθυστερήσεων στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρά τις ανακοινώσεις για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διαβεβαιώσεις για άμεση ενεργοποίηση των πληρωμών, η πραγματικότητα στην παραγωγική βάση δείχνει ότι χιλιάδες δικαιούχοι παραμένουν χωρίς εισοδήματα και η κατάσταση δημιουργεί ασφυξία στην αγορά.

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβούλιου (26/11/2025) όπου αναφέρθηκε ότι το ζήτημα έχει πάρει διαστάσεις συστημικού κινδύνου. Διαπιστώθηκε ότι εδώ και μήνες σημαντικά ποσά παραμένουν δεσμευμένα, στερώντας αναγκαία ρευστότητα από τους παραγωγούς, την τοπική αγορά και συνολικά την πραγματική οικονομία. Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται πλέον σε κατάσταση πλήρους οικονομικής πίεσης έχοντας ως συνέπεια:

•Εκτόξευση κόστους παραγωγής (ενέργεια, ζωοτροφές κλπ).

•Καθυστερημένες πληρωμές χωρίς σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

•Ασφυκτική πίεση σε αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν βασικές λειτουργικές ανάγκες της παραγωγής τους.

•Πραγματική απώλεια εισοδήματος που οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο.

Πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές ότι η καθυστέρηση των πληρωμών δεν επηρεάζει μόνο τον αγροτικό κόσμο· μπλοκάρει ολόκληρη την αγορά, επιτείνοντας την έλλειψη ρευστότητας σε εμπόριο, υπηρεσίες και εφοδιαστική αλυσίδα. Η αγορά της Κρήτης βρίσκεται ήδη σε εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση. Τα χρήματα των ενισχύσεων, που παραδοσιακά διαχέονται άμεσα στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, δεν έχουν καταβληθεί, με αποτέλεσμα:

•Πάγωμα κατανάλωσης και συναλλαγών.

•Αναβολή επενδύσεων από τους παραγωγούς.

•Δυσκολίες στην εξόφληση υποχρεώσεων προς επιχειρήσεις και συνεργάτες.

•Αυξημένο κίνδυνο εγκατάλειψης της παραγωγής και της υπαίθρου.

Η κατάσταση έχει λάβει διαστάσεις συστημικού κινδύνου για τον παραγωγικό ιστό της Κρήτης, που στηρίζει διαχρονικά την τοπική οικονομία. Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος είναι ότι η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) κατέθεσε επίσημο αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη ΔΕΘ-Helexpo για λήψη άμεσων μέτρων και ακόμη και για αναβολή της έκθεσης Agrotica 2026, καθώς οι επιχειρήσεις του αγροτικού εξοπλισμού πλήττονται σοβαρά και η αβεβαιότητα στις πληρωμές και η έλλειψη σταθερού χρονοδιαγράμματος έχουν παγώσει την αγορά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ξεκάθαρα τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που έχει το φαινόμενο στην εθνική οικονομία.

Κύριε Υπουργέ,

ο αγροτικός κόσμος της Κρήτης – και κατ’ επέκταση η τοπική οικονομία – βρίσκεται στο όριο της αντοχής του. Η συνέχιση των καθυστερήσεων, ακόμη και αν είναι απολύτως προσωρινές, θα έχει βαθιά και μακροχρόνια αρνητικά αποτελέσματα.

Ζητούμε:

1.Άμεση, σαφή και δημόσια ανακοίνωση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος πληρωμών για όλες τις εκκρεμείς ενισχύσεις.

2.Επιτάχυνση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να αποδοθεί το σύνολο των οφειλομένων χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

3.Μόνιμο μηχανισμό διαφάνειας και ενημέρωσης για την πορεία ελέγχων, εγκρίσεων και εκταμιεύσεων.

4.Συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς για την αποτύπωση των πραγματικών επιπτώσεων στην αγορά και την εξεύρεση λύσεων.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εκπροσωπεί χιλιάδες επιχειρήσεις που εξαρτώνται άμεσα από την καλή λειτουργία και τη ρευστότητα του πρωτογενή τομέα. Η παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Οι παραγωγοί έχουν εξαντλήσει τα περιθώριά τους και ολόκληρη η τοπική οικονομία στερείται πολύτιμης ρευστότητας που θα έπρεπε ήδη να κυκλοφορεί στην αγορά. Σας καλούμε να λάβετε άμεσα και αποφασιστικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος πληρωμών και να αποτραπούν περαιτέρω επιπτώσεις στην εθνική και περιφερειακή οικονομία.»