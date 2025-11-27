ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Ρεθύμνης:Κλειστή από σήμερα έως τις 31 Δεκεμβρίου η οδός Παστέρ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι η οδός Παστέρ θα παραμείνει κλειστή από σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου του 2025.

Η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της οδού Παστέρ διακόπτεται για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να εκτελεσθούν και να διεκπεραιωθούν οι εναπομείνασες εργασίες ανάπλασης της περιοχής.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Ρεθύμνου για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά τη μετακίνηση των μαθητών».

 

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
