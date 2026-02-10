Με δέκα υπουργούς στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας. Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την πολιτική προστασία, την οικονομία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, θα συζητηθούν και ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή θέματα, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι η αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί δύο χρόνια μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών, καθώς και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων.