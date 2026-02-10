Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑΤΟΥΡΚΙΑ

Με δέκα υπουργούς στην Άγκυρα αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στην Άγκυρα μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο, στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της συνεδρίασης του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν ζητήματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο μεταναστευτικό, την πολιτική προστασία, την οικονομία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, θα συζητηθούν και ευρύτερα περιφερειακά και διεθνή θέματα, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, βασικός στόχος της συνεδρίασης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας είναι η αποτίμηση της προόδου που έχει σημειωθεί δύο χρόνια μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών, καθώς και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ώστε να αποφεύγονται εντάσεις και να διευκολύνεται η διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάστηκε στην...

0
Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή Τούρκων Πανεπιστημιακών καθηγητών, των...

Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος

0
O 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της...

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάστηκε στην...

0
Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή Τούρκων Πανεπιστημιακών καθηγητών, των...

Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος

0
O 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος
Επόμενο άρθρο
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάστηκε στην Κωνσταντινούπολη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάστηκε στην Κωνσταντινούπολη

ΠΚ team ΠΚ team -
Αξιοσημείωτη ήταν και η συμμετοχή Τούρκων Πανεπιστημιακών καθηγητών, των...

Κρήτη: Λάθος διάγνωση στα ΤΕΠ οδήγησε 9χρονη με σκωληκοειδίτιδα στο χειρουργείο!

ΠΚ team ΠΚ team -
Με τις επιπλοκές μιας λάθος διάγνωσης της παιδιάτρου στο...

Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος

ΠΚ team ΠΚ team -
O 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της...

Υπόθεση με διεθνείς διαστάσεις στην Κρήτη: Εκβιασμός, εμπρησμός και οργανωμένο έγκλημα – Αυτός είναι ο «εγκέφαλος»

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST