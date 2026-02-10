Υπόθεση κατασκοπείας: Προφυλακιστέος ο 54χρονος σμήναρχος

O 54χρονος σμήναρχος, που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, απολογούνταν επί οκτώ ώρες στον στρατιωτικό εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών. Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται ότι λειτούργησε ως κατάσκοπος υπερ της Κίνας, διαρρέοντας διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι αμοιβής. Η απολογία του σμηνάρχου ξεκίνησε πριν από τις δέκα το πρωί της Τρίτης, στο Αεροδικείο, και διήρκησε οκτώ ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, οι αρχές επικεντρώθηκαν στις επαφές που φέρεται να διατηρούσε, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες. «Ένιωσε ανακουφισμένος από την σύλληψη του» «Μόλις ολοκληρώθηκε μια μαραθώνια ανάκριση, αρκετών ωρών, και εξεδώθη απόφαση. Η απόφαση έκανε δεκτό το αίτημα του εντολέα μου για προφυλάκιση και διατάχθηκε η προσωρινή του κράτηση. Ένα δεύτερο αίτημά του είναι να καταδικαστεί δίκαια και εύλογα από την ελληνική Δικαιοσύνη. Έχει παραδεχθεί τα γεγονότα, όπως ακριβώς έοχυν συμβεί, χωρίς υπερβολές και χωρίς όλα αυτά που διαδίδονται στον Τύπο να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι γεγονός πως με γενναιοτητα αποδέχθηκε τις ευθύνες του και ζητά την καταδίκη του από την στρατιωτική δικαιοσύνη. Ένιωσε ανακουφισμένος από την σύλληψη του.

»Θεώρησε από την αρχή ότι η συναλλαγή δεν έχει γινεί με κρατικό φορέα αλλά με ιδιωτική εταιρεία που παρείχε συμβουλές σε εταιρείες από την Κίνα και σε άλλες χώρες της Ασίας για εξεύρεση επενδυτικών ευκαιρίων στην Ευρώπη, στις χώρες του ΝΑΤΟ και στις δυτικές χώρες. Θεώρησε ότι συναλλασσόταν με αυτούς, μέχρι που άλλαξαν τα πράγματα μετά την επίσκεψη του στην Κίνα και τον πίεζαν αφόρητα για να χορηγεί έγγραφα που αφορούσαν κάποιες ενδεχομένως ευαίσθητες πληροφορίες. Αναγκάστηκε από την πίεση, τον φόβο και τις απειλές για την οικογένεια του να συμμετέχει σε μια διαδικασία που πραγματικά δεν ήθελε.» Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου διάβασε, μάλιστα, μπροστά στις κάμερες μία δήλωση του σμηνάρχου: «Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση, ενεπλάκη σε κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο εφιαλτικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε αν απολογηθώ, ούτε να δικαιολογηθώ. Στην πραγματικότητα, ούτε καν να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία ωστόσο εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένεια μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη ζητώ να τιμωρηθώ με μια εύλογη και δίκαιη τιμωρία». Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και των αρμόδιων υπηρεσιών για το ηλεκτρονικό έγκλημα, με στόχο τον εντοπισμό των επαφών του σμηνάρχου και τυχόν συνεργών του. Σύμφωνα με πηγές της ΕΥΠ και στρατιωτικούς κύκλους, υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία σε βάρος του 54χρονου, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ισχυρό και πλήρως τεκμηριωμένο κατηγορητήριο, που βασίζεται σε πολύμηνη συλλογή πληροφοριών και ψηφιακών δεδομένων, τα οποία εξακολουθούν να αναλύονται.